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"Все захватили к*цапы": блогер рассказала, как съездила в Европу

2.2тЧитать новость на украинском

Весь рынок экскурсий в Италии захватили выходцы из России.

"Вернулась с Италийщины У меня для вас совет. Если вам где-то, кто-то и когда-то будет предлагать групповой тур - бегите. Это как добровольно вступить в колхоз. Весь экскурсионный рынок там захватили кацапы. Экскурсоводы пропите русское быдло, которое сравнивает Италию с Санкт - Петербургом", — поделилась впечатлениями блогер Олена Гарна в Twitter.

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По ее словам, долго они в такой обстановке не выдержали и откололись от группы.

"Качнули карты, купили суточные билеты и гуляли где хотели и как хотели. Везде мафия, которая торгует билетами в музеи без очереди (дешевле экскурсоводов). Понравилась Флоренция и не туристическая Венеция, немного Рим, но очень грязный", — рассказала Гарна.

Рассказ блогера вызвал живой отклик в сети.

Читайте на OBOZREVATEL советы туристам о том, как не стать жертвами туроператоров.

Место
Италия
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andrei andrei
andrei andrei
Правильно Нехрен хохлам по Италиям шастать - все равно ни@я не поймут. А в Польше давно кулубника поспела - геть на панские поля:-)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ужас, свидурям и сала в тихаря пожрать негде.
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