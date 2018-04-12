В очередной раз понимаю - мексиканский отдых в формате all inclusive не для моей простой, привыкшей к трудностям и преодолениям, натуры .

Во-первых, ты все время обожратый, потому что еда на каждом шагу, разнообразная, аппетитная и, что совершенно расподлючивает, бесплатная. А на свежем-то воздухе, да после бассейна или океана? И вот я, вся такая поборница здорового питания, трескаю фиш такос, салсу с жирнючими кукурузными чипсами и, о Боже, горяченькую картошку-фри со смертельно маринованными огурчиками.

Во-вторых, что еще ужаснее, ты в постоянном счастливом подпитии. Разморенный солнцем и водой, ты не можешь отказаться от призывно запотевшего бокальчика-другого шардонэ. Эти капельки на туманном стекле смотрятся особенно заманчиво опять же в связи с мнимой безвозмездностью их происхождения и с книжной пошлости красотой появления - ты весь такой буржуазно роскошный лежишь под пальмой, любуясь океаном и размышляя о нетленном, когда статный смуглый мексиканец, весь в белом, как бы вполне буднично для тебя подносит искрящийся прохладой бокал.

При каждом таком ритуале невольно начинаю ржать, вспоминая, что через неделю вернусь к более взмыленному варианту обслуживающего меня сейчас мексиканца - к роли работающей мамаши в вечном цейтноте, только я в этом своем обычном амплуа смотрюсь не так по-киношному эффектно, как статный смуглый мексиканец в белом, обслуживающий таких как я американцев, на неделю снявших кандалы и отставивших плуги. Это третье.

Четвертое, я никак не пойму, когда нужно давать чаевые, а когда можно и обойтись. Хоть тут и all included, я же понимаю, что простые работники кормятся именно с чаевых, и я все время боюсь их обидеть. В итоге даю чаевые всем и по любому поводу, а если вдруг не оказывается под рукой мелких купюр, чувствую себя неловко.

Пятое, напрягают бесконечные попытки втюхать тебе таймшерс или еще какой-нибудь апгрейт или промоушен. Атаковать начинают по выходу из самолета, причем все - от служителей аэропорта, что поначалу может сбить с толку, до таксистов и работников отеля. Тут важно не вступать ни в какие диалоги, а если по неосторожности вступил, уметь быстро и твердо их заканчивать, иначе затянут, заколдуют, уболтают на какую-нибудь бесплатную презентацию с кучей заманчивых вознаграждений, а там и не заметишь, как че-нибудь прикупишь, удивляясь всю оставшуюся жизнь, где были твой разум, рассудок и знания математики и как ты мог вообще подписаться на такой "выгодный" дил. В средствах не гнушаются, врут напропалую.

Даже меня, видавшую виды, во избежание левых дискуссий покупающую все услуги заранее и онлайн, стремительно и с мордой кирпичом несущуюся мимо толп голосящих разводил от самолета к стойке конкретной такси-компании, в аэропорту подвели к прилавку якобы моего такси-провайдера, чей трансфер я купила загодя, и под видом "покажите ваш ваучер на трансфер, мы сейчас посадим вас в такси" попытались втюхать какую-то очередную презентацию. Оказалось, что чуваки вообще не имели отношения к компании, которая должна была меня везти, а тупо наврали, что они ее представляют. И все это в здании аэропорта и за как бы официальными стойками и прилавками.

Или в отеле, куда ты прикатил расслабиться, а тебе, пытающемуся купить легкую морскую прогулку, втюхивают вместе с ней и квартирку на недельку в год за какие-нибудь ежегодные $10 000, но зато с умопомрачительным видом и в самом престижном районе Пуэрто Ваярты, к слову, третьего по уровню преступности города Мексики.

И последнее, самое, пожалуй, грустное, это бедность за пределами стен этих американо-канадских оазисов благополучия. Администрация, как может, ограждает туристов от навязчивого внимания уличных торговцев, осаждающих отели с берега, огараживая территорию. Но вот сидишь ты в ресторанчике отеля на берегу, а за номинальным веревочным ограждением толпятся усталые, почти умоляющие взгляды немолодых мужчин и женщин, которым не посчастливилось попасть в штат всех этих огромных отелей, и они вынуждены весь день, под палящим солнцем, увязая в песке, носить по пляжу тяжеленные связки товаров. Я, разумеется, покупаю все подряд, оставляя потом за ненужностью бОльшую часть купленного в отеле. Пыталась пару раз просто дать денег, не забирая товар, но, натыкаясь на гордый укоризненный взгляд, хватала первое, что попадалось под руку, чтобы только не видеть эти суровые, с укоризной, глаза. Не умею я быть благополучной богатой американской сеньорой, расстраиваюсь каждый раз. А, в целом, конечно, все в порядке. Дядя Федор доволен и уже хорошо :)