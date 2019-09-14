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14 сентября • обновлено в 18:06
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Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

1.1т Читать материал на украинском

У курортного города Лутраки (Греция) в субботу, 14 сентября, произошел масштабный лесной пожар.

Об этом сообщил спецкорреспондент OBOZREVATEL. Предварительно, возгорание в подножие горного хребта Герания случилось около 15:00, по состоянию на 17:00 потушить огонь не удалось.

В городе витает сильный запах гари, а также летает пепел. ЧП сопровождается шквальным ветром, что усложняет попытки ликвидировать пламя.

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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

На месте работают правоохранители и спасатели. К тушению привлечен вертолет, который набирает воду с моря и выливает на склон горы.

Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

Фото с места ЧП

Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

Фото с места ЧП

Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

Фото с места ЧП

Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

Фото с места ЧП

Возле популярного курорта в Греции случилось серьезное ЧП: фото с места

Фото с места ЧП

Как писал OBOZREVATEL:

  • В июле в результате сильного шторма, дождей и града в административном районе Халкидики в Греции погибли шесть отдыхающих, среди которых двое детей, еще около сотни пострадали. Жертвы были туристами из Чехии, Румынии и России.

  • В августе пожар охватил гору Гимметус в пригороде Афин, перебросившись туда с жилого сектора, который расположился на ее склонах. Пламя было видно даже в центре греческой столицы.

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Место
Греция
Теги
пожар фотографии
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