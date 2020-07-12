Венгрия закрыла границу для Украины: появился список "красных" стран

Венгрия с 15 июля усилит карантинные ограничения на границах. Въезд для иностранцев из стран с высоким распространением COVID-19 будет закрыт.

Об этом сообщил глава Офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш, передает пресс-служба венгерского правительства. Все страны разделят на три группы в зависимости от ситуации с коронавирусом: зеленую, желтую и красную.

Въезд из "красной" зоны, куда отнесли Украину, будет запрещен. Граждане Венгрии, которые будут возвращаться из таких стран, будут обязаны пройти 14-дневный карантин или же предоставить негативный результат ПЦР-теста.

Для венгров и иностранцев, которые будут въезжать из стран "желтой" зоны, также предусмотрен карантин или доказательства в виде отрицательного теста.

Для "зеленой" зоны никаких ограничений не предусмотрено. Списки стран планируют обновлять каждую неделю.

Помимо Украины "красными" являются также Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.

В "желтой" зоне находятся Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания, Норвегия, Россия, Сербия, Япония, Китай и США.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения Украины также обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией COVID-19.