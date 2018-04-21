Почему Венеция - это другой мир: 10 доказательств

Принято считать, что, оказавшись в Венеции, необходимо сделать три вещи: покататься на гондоле, купить фирменную карнавальную маску и сфотографировать на фоне венецианских каналов.

Но, попав в этот город, вы понимаете: это другой мир, параллельная вселенная, которую нельзя ограничить попсовыми "must see".

Сегодня минимальная стоимость поездки в Венецию, которую предлагают украинские туроператоры – порядка 100 евро (автобусный тур), но если вы не боитесь пожертвовать частью комфорта, можно найти предложения и подешевле.

Я хочу поделиться своим "to do list" для тех, кто хочет по-настоящему почувствовать дух этого уникального места.

1. Увидеть Венецию без воды

Те, кто ни разу не бывал в этом городе, убеждены: там есть только каналы, мостики и гондолы. Примерно вот так:

Венеция действительно представляет собой архипелаг из 118 островов, но поверьте – некоторые из этих островов достаточно велики. Здесь есть пешеходные улицы, пусть и совсем узенькие, и даже площади.

2. Поймать пьяного гондольера

Работа гондольера – непростая работа. Весь день нужно работать физически, весь день быть услужливым и вежливым, иногда даже петь для требовательных клиентов. Поэтому не удивительно, что иногда "водителю гондолы" хочется расслабиться. И вот тогда можно увидеть слегка "тепленького" парня, отработавшего смену и возвращающегося в "парк".

3. По полной оторваться с фотоаппаратом

Попав в этот город, вы понимаете: фотографировать хочется всё, абсолютно всё. Город настолько красив и "фактурен", что потрясающие кадры получаются даже у тех, кто не силен в фотографии.

4. Заблудиться в узких улочках

Если вы не ограничитесь Piazza San Marco, Ponte di Realto и Ponte della Academia и рискнете отойти от центра города на пару сотен метров, вы увидите совсем другую Венецию – почти без туристов, удивительно милую и "домашнюю".

5. Найти странный стул

Из-за недостатка суши, в Венеции можно встретить по-настоящему минималистические изыски. Например, вот такой стул. Можно себе представить, как столетия назад на таком приступочке, возвращаясь с мессы, отдыхала бабушка-венецианка.

6. Отправить открытку из Венеции

В Венеции, как и во всей Италии, имеются почтовые отделения, откуда можно отправить открытку в любую точку мира. "Бумажная" картинка, итальянская марка и штемпель "Venezia" - это ли не лучший сувенир? Подробнее о методике читайте здесь.

7. Увидеть знаменитую Ассунту

За Гранд-каналом, в глубине западной части архипелага Венеции, находится знаменитая на весь мир работа Тициана – Assunta. Огромная икона возносящейся Богородицы. Здесь же, в церкви Santa Maria Gloriosa dei Frari, или просто – Frari – похоронен и сам Тициан.

Assunta Тициана Basilica dei Frari

Храм буквально напичкан бесценными произведениями искусства и христианскими реликвиями. Здесь как величайшая святыня хранится платок, которым, по легенде, святая Вероника утерла пот с лица Иисуса, когда его вели на распятие. Считается, что на ткани остались следы крови Христа.

8. Зайти в Музей Музыки

Если вы пойдете в направлении от San Marco в сторону моста Academia, вы обязательно обратите внимание на открытый храм, из которого доносится музыка Вивальди. Это – Музей Музыки. Здесь в особой атмосфере абсолютно бесплатно демонстрируют образцы старинных музыкальных инструментов.

9.Увидеть "подмоченную" Венецию

Наводнения для Венеции – дело привычное, особенно учитывая, что город стоит практически на нулевой отметке от уровня моря. Подтопление города подчиняется закону сезонности, но иногда "подмокшую" площадь можно увидеть и во "внесезонье".

10.Попробовать венецианское мороженое и печеньки

Как и во всей Италии, в Венеции можно насладиться мороженым (gelato) фирменного приготовления и другими местными сладостями.

Напомним, ранее "Обозреватель" рассказывал о 10 вещах, который нужно сделать этим летом в Риме.