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В Южной Корее состоялась выставка об Украине: фото

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В столице Южной Кореи - городе Сеул - прошла фотовыставка об Украине "Feel Ukraine" на платформе кампуса Университета иностранных языков Хангук.

На мероприятии показали 30 фотографий 17 украинских фотографов, а также панорамные видео от Ukraine 360, которые можно было посмотреть в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает "Вокруг Света".

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В Южной Корее состоялась выставка об Украине: фото

"Мы хотели показать Украину как интересное туристическое направление и развитую страну. Выставка Feel Ukraine — это идея сделать своего рода платформу, где бы могли встречаться украинцы и корейцы: общаться, обмениваться опытом, придумывать совместные проекты для развития культурных взаимосвязей наших стран", — рассказали организаторы.

В Южной Корее состоялась выставка об Украине: фото

Выставку в день открытия посетили 60 человек из 12 разных стран. После ее окончания все фотографии подарили кафедре украиноведения при Университете иностранных языков Хангук.

В Южной Корее состоялась выставка об Украине: фото

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22-23 сентября во Львове прошла выставка кошек "Cat-вернисаж". Главной звездой мероприятия стал огромный мейн-кун по кличке Фигаруша.

Место
Южная КореяСеул
Объекты
фотографииуниверситет
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорят на выставку билетов не достать было))))) люди ночами в очередях стояли)))))
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