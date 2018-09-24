В Южной Корее состоялась выставка об Украине: фото

В столице Южной Кореи - городе Сеул - прошла фотовыставка об Украине "Feel Ukraine" на платформе кампуса Университета иностранных языков Хангук.

На мероприятии показали 30 фотографий 17 украинских фотографов, а также панорамные видео от Ukraine 360, которые можно было посмотреть в очках виртуальной реальности. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает "Вокруг Света".

"Мы хотели показать Украину как интересное туристическое направление и развитую страну. Выставка Feel Ukraine — это идея сделать своего рода платформу, где бы могли встречаться украинцы и корейцы: общаться, обмениваться опытом, придумывать совместные проекты для развития культурных взаимосвязей наших стран", — рассказали организаторы.

Выставку в день открытия посетили 60 человек из 12 разных стран. После ее окончания все фотографии подарили кафедре украиноведения при Университете иностранных языков Хангук.

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