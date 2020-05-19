Украина планирует возобновить авиаперелеты за границу: что известно о переговорах

В Кабинете министров Украины начали работу над возобновлением авиасообщения за рубеж, остановленного из-за пандемии COVID-19, по предложению Министерства иностранных дел.

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При этом Украина не планирует ждать запросов других государств, а сама начнет переговоры по поводу открытия регулярных перелетов. Об этом со ссылкой на источник в МИД сообщила "Европейская правда".

"Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", – сказал собеседник издания, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане "могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".

Решение уже согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в ЕС получили указания проводить переговоры по возобновлению перелетов.

Источник в дипломатическом ведомстве отметил, что Украина будет принимать во внимание эпидемическую ситуацию в конкретной стране.

Собеседник, однако, не стал прогнозировать дату открытия авиасообщения по разным направлениям.

Украина начала переговоры по возобновлению авиаперелетов Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, авиакомпании Czech Airlines, Swiss и Lufthansa официально подтвердили, что с июня планируют возобновить рейсы в Украину. Они также возобновили продажу авиабилетов.