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19 мая • обновлено в 18:23
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Украина планирует возобновить авиаперелеты за границу: что известно о переговорах

2.6т
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В Кабинете министров Украины начали работу над возобновлением авиасообщения за рубеж, остановленного из-за пандемии COVID-19, по предложению Министерства иностранных дел.

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При этом Украина не планирует ждать запросов других государств, а сама начнет переговоры по поводу открытия регулярных перелетов. Об этом со ссылкой на источник в МИД сообщила "Европейская правда".

"Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", – сказал собеседник издания, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане "могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".

Решение уже согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в ЕС получили указания проводить переговоры по возобновлению перелетов.

Источник в дипломатическом ведомстве отметил, что Украина будет принимать во внимание эпидемическую ситуацию в конкретной стране.

Собеседник, однако, не стал прогнозировать дату открытия авиасообщения по разным направлениям.

Украина начала переговоры по возобновлению авиаперелетов

Украина начала переговоры по возобновлению авиаперелетов

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, авиакомпании Czech Airlines, Swiss и Lufthansa официально подтвердили, что с июня планируют возобновить рейсы в Украину. Они также возобновили продажу авиабилетов.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Авиаперелеты Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
туризм авиабилеты Кабинет министров Украины Министерство иностранных дел Украины самолет
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