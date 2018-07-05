В Украине определили самые непунктуальные чартерные авиакомпании

В международном аэропорту "Борисполь" за последнюю неделю пять чартерных авиакомпании сработали с регулярностью ниже 50%.

Самым непунктуальным чартерным перевозчиком стала Anda Air, пишет гендиректор аэропорта Павел Рябикин в колонке для LIGA.net.

В частности, с регулярностью 44% перелеты осуществляла авиакомпания Bravo, 33% – "Атласджет", 25% – SkyUp, 7% – YanAir, 0% – Anda Air

Самый высокий показатель среди чартерных перевозчиков на прошлой неделе, по его словам, показала "Роза Ветров" – 92%.

"Основной причиной задержек являются, конечно, технические моменты, связанные с неисправностью воздушных суден, а основной причиной конфликтных ситуаций в аэропорту – невыполнение некоторыми чартерными авиакомпаниями правил воздушных перевозок, то есть работы с пассажирами задержанных рейсов", – резюмировал Рябикин.

Напомним, около 300 украинских туристов два дня не могли вылететь из аэропорта Монастир в Тунисе. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском аэропорту "Жуляны" застряли около 70 человек, ожидая рейсов в Тунис по билетам авиакомпании Bravo, которые были отменены из-за отсутствия самолета.