В Украине будут менять рельсы на "европейские": в Раде озвучили детали

Рельсы европейского стандарта будут устанавливаться на новых участках дороги в европейском направлении

Первый участок, на котором будет построена узкоколейка – от Львова до границы с Польшей

В Украине планируется замена железнодорожных рельсов на рельсы европейского образца – "узкоколейку" – на отдельных участках дороги.

Об этом в эфире ObozTV сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. "Мы планируем, что из Львова до ближайшего города в Польше будет строиться узкоколейка", – сообщил он.

В Украине будут менять рельсы на евростандарт

Как пояснил нардеп, подобные преобразования планируются и на всех новых участках железной дороги, которые "направлены в европейскую сторону".

"У нас нет средств переделать рельсы по всей стране под европейский стандарт. Некоторые говорят, что ширококолейка более устойчива, позволяет перевозить больше грузов. Но понемногу те участки, которые будут строиться, которые направлены в европейскую сторону, должны трансформироваться в европейский стандарт", – сказал Крейденко.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины опубликовал поэтапный план выхода пассажирского транспорта из карантина. В первую очередь уже заработал городской общественный транспорт и метро. А с июня украинцы могут планировать поездки в другие города по всей Украине.

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