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В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!

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Фотографы вдоль побережья Уэльса в холодных водах Великобритании запечатлели потрясающее зрелище в виде светящегося планктона.

Об этом сообщает The Sun.

Завораживающие фотоснимки редкого для Британии явления, более свойственному Мальдивским островам, сделали морские фотографы Крис Уильямс и Дуг Перрин с целью рекламы собственных услуг.

В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!
В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!

Явление светящихся синих водорослей стало необычайно популярно после выхода на киноэкраны фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Тогда многие туристы отправились на берега Пуэрто-Рико, Флориды и Японии, чтобы насладиться необычайным зрелищем.

В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!
В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!
В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!

Издание отмечает, что причиной красочного феномена является процесс, при котором волны разбиваются о берег, или же люди нарушают спокойную воду. Это вызывает реакцию, вследствие которой кислород вступает во взаимодействие с лицифиреном и лициферазой внутри планктона, что вызывает соответствующую реакцию.

В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!
В Уэльсе фотографы запечатлели редкий светящийся планктон. И это потрясающе!

Чтобы увидеть светящийся планктон, лучше всего отправиться в места, где теплое море, в период с апреля по ноябрь, красотой огней советуют наслаждаться ночью.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер пляжи "пахнут" дерьмом, пока не светятся)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В отличии от того, в какую мочу бандеры превратили оставшиеся пока им пляжи, сравнивать нечего))))
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