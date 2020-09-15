В Турции российских туристов, контактировавших с больным COVID-19, выселили из отелей

Российских туристов выселили из некоторых отелей в Турции из-за того, что они во время переезда из аэропорта Анталии в места проживания ехали в автобусе с человеком, у которого позже выявили COVID-19.

Об этом сообщило российское агентство Новый день. Выселяться пришлось туристам, которые прилетели в Анталью из Москвы 7 сентября.

В частности, выселили туристов, которые заселились в отель Fame Residence Kemer на 14 ночей. 10 сентября им сообщили, что они находились в автобусе с человеком, который заболел коронавирусом. Туристов изолировали в номере и взяли у них тест, который заставили оплатить. На следующий день, несмотря на отрицательный результат, их все равно заставили покинуть отель.

Издание сообщило, что россияне готовы были жить в изолированном номере и даже отказаться от питания по системе all inclusive, но руководство отеля не согласилось на такой вариант.

Туристы в другом отеле сообщили, что их оставили, но запретили покидать номер до момента отъезда.

В пресс-службе туроператора Anex Tour заявили, что ситуация курируется Министерством здравоохранения Турции и повлиять на решения властей российский туроператор не в силах.

Однако по его данным, туристов не выселяют. Им в таких случаях предлагают изолироваться в номере с сохранением питания до момента отъезда. Если же тест у них отрицательный, туристы могут покинуть отель досрочно по своему желанию. Вопрос о компенсации будет решаться с каждым туристом в индивидуальном порядке.

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