Главная Новости
2 декабря • обновлено в 20:15
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Travel

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста: озвучены громкие обвинения и детали дела

2.2т
Читать материал на украинском

В Бангкоке (Таиланд) в воскресенье, 1 декабря, задержали гражданина Украины Дениса Ярмака по подозрению в хакерстве в пользу США.

Мужчину посадили в тюрьму для туристов. Об этом сообщила в Facebook его сестра Екатерина.

Ярмаку выдвинули обвинения о соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США. Примечательно, что он работал системным администратором в американской IT-фирме, но в 2018 году после того, как узнал о проблема с хакерством, уволился.

Новости
Искали в 190 странах: в Польше задержали опасного украинца

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста

Facebook Екатерины Ярмак

Не зная об обвинениях в свою сторону, Денис вместе с супругой отправились в Таиланд в свадебное путешествие. Уже на выезде из страны украинца задержали.

Отмечается, что к спасению мужчины после ажиотажа в сети подключилось Министерство иностранных дел Украины, в котором ранее заявили, что не обязаны помогать.

Сестра Ярмака поблагодарила за помощь и рассказала, что грозит украинцу.

"Вариантов развития событий три: первый – Дениса отпускают, так как на территории Таиланда он не совершал никаких преступлений и он летит в Украину, второй – решением суда его экстрадируют в США по сомнительным обвинениям сразу после суда, третий – принимается решение о его экстрадиции в Штаты, с отсрочкой исполнения на два месяца ( в этот период он находится в Таиланде, под присмотром органов, но не в тюрьме с возможностью обжалования принятого решения)", – написала она.

Отмечается, что исход дела будет ясен только после судебного заседания, дату которого пока не озвучили.

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бангладеш задержали шестерых украинцев по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
украинцы за границей
Место
Таиланд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
53
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Долпоёпп.Что мешало полететь во Вьетнам, например.И по деньгам дешевле и в США не экстрадируют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги