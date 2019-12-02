В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста: озвучены громкие обвинения и детали дела

В Бангкоке (Таиланд) в воскресенье, 1 декабря, задержали гражданина Украины Дениса Ярмака по подозрению в хакерстве в пользу США.

Мужчину посадили в тюрьму для туристов. Об этом сообщила в Facebook его сестра Екатерина.

Ярмаку выдвинули обвинения о соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США. Примечательно, что он работал системным администратором в американской IT-фирме, но в 2018 году после того, как узнал о проблема с хакерством, уволился.

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста Facebook Екатерины Ярмак

Не зная об обвинениях в свою сторону, Денис вместе с супругой отправились в Таиланд в свадебное путешествие. Уже на выезде из страны украинца задержали.

Отмечается, что к спасению мужчины после ажиотажа в сети подключилось Министерство иностранных дел Украины, в котором ранее заявили, что не обязаны помогать.

Сестра Ярмака поблагодарила за помощь и рассказала, что грозит украинцу.

"Вариантов развития событий три: первый – Дениса отпускают, так как на территории Таиланда он не совершал никаких преступлений и он летит в Украину, второй – решением суда его экстрадируют в США по сомнительным обвинениям сразу после суда, третий – принимается решение о его экстрадиции в Штаты, с отсрочкой исполнения на два месяца ( в этот период он находится в Таиланде, под присмотром органов, но не в тюрьме с возможностью обжалования принятого решения)", – написала она.

Отмечается, что исход дела будет ясен только после судебного заседания, дату которого пока не озвучили.

В Таиланде посадили в тюрьму украинского туриста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бангладеш задержали шестерых украинцев по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

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