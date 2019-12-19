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В Таиланде катер с туристами врезался в яхту: что известно о ЧП

1.1т
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В среду, 18 декабря, катер с туристами врезался в яхту недалеко от Пхукета (Таиланд), в результате чего пострадали 12 человек.

По данным издания "Новости Пхукета", в момент происшествия на спидботе Choksuphasan 35 находились 46 туристов различных национальностей, а также тайские капитан, два члена команды, туристический гид и стажер, а на люксовой яхте Stallion были капитан-россиянин и несколько пассажиров.

Катер с туристами врезался в яхту – спасательная операция

Катер с туристами врезался в яхту – спасательная операция

Фото: Eakkapop Thongtub

Новости
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"В результате столкновения 49-летний рулевой спидбота Сурат Мат-О-Сот получил тяжелые травмы и позже скончался. Член его команды – 18-летний Киттипонг Самунбут – выпал за борт. Гид и пятеро пассажиров получили травмы", – сказано в сообщении.

Спасатели доставили пострадавших на пристань для яхт на острове Сирае, где туристам оказали первую помощь, после чего их отправили в больницу. Продолжаются поиски одного пропавшего члена экипажа.

Катер с туристами врезался в яхту – больница

Катер с туристами врезался в яхту – больница

Фото: Eakkapop Thongtub

ЧП с туристами в Пхукете

ЧП с туристами в Пхукете

Фото: Eakkapop Thongtub

Катер с туристами врезался в яхту – поиски пропавшего

Катер с туристами врезался в яхту – поиски пропавшего

Фото: Eakkapop Thongtub

В Таиланде катер с туристами врезался в яхту: что известно о ЧП

Фото: Eakkapop Thongtub

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские туристы попали в серьезное ДТП в Доминиканской Республике. Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Таиланд
Теги
туризм туристы путешествия
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