В Таиланде катер с туристами врезался в яхту: что известно о ЧП

В среду, 18 декабря, катер с туристами врезался в яхту недалеко от Пхукета (Таиланд), в результате чего пострадали 12 человек.

По данным издания "Новости Пхукета", в момент происшествия на спидботе Choksuphasan 35 находились 46 туристов различных национальностей, а также тайские капитан, два члена команды, туристический гид и стажер, а на люксовой яхте Stallion были капитан-россиянин и несколько пассажиров.

"В результате столкновения 49-летний рулевой спидбота Сурат Мат-О-Сот получил тяжелые травмы и позже скончался. Член его команды – 18-летний Киттипонг Самунбут – выпал за борт. Гид и пятеро пассажиров получили травмы", – сказано в сообщении.

Спасатели доставили пострадавших на пристань для яхт на острове Сирае, где туристам оказали первую помощь, после чего их отправили в больницу. Продолжаются поиски одного пропавшего члена экипажа.

RT @ThaigerNews: Boat crash near Koh Kai off Phuket leaves - four injured - more at https://t.co/NaEW8177S8 #Thailand PHOTOS: Newshawk Phuket On Wednesday, December 18, there was a boat incident near Koh Kai, in Phang Nga. The collision is believed to h… https://t.co/ftgKYCyNm8