В США произошел масштабный авиаколлапс: в чем суть

В США из-за сбоев в компьютерной системе AeroData в понедельник, 1 апреля, были задержаны и перенесены 1798 рейсов.

Об этом сообщает CNN. Соответствующее предупреждение разместило также в Twitter Федеральное агентство воздушного транспорта (FAA) США.

"Несколько американских авиакомпаний столкнулись сегодня утром с компьютерными проблемами. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашей авиакомпанией для получения информации о рейсах и обновлениях", – сказано в заявлении.

В частности, о технических проблемах заявили в JetBlue, American Airlines и Southwest Airlines.

По состоянию на 18:00 в Федеральном агентстве воздушного транспорта анонсировали возобновление всех рейсов. "Служба вернулась к работе несколько минут назад, и задержки должны быть минимальными", – сообщил представитель FAA Грег Мартин.

#Traveler Alert✈️: Several U.S. #airlines are experiencing computer issues this morning. Please contact your airline directly for flight information and updates. The #FAA does not cancel flights. #FlySmart pic.twitter.com/5x4U3f6ogu