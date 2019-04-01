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/Travel

В США произошел масштабный авиаколлапс: в чем суть

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В США из-за сбоев в компьютерной системе AeroData в понедельник, 1 апреля, были задержаны и перенесены 1798 рейсов.

Об этом сообщает CNN. Соответствующее предупреждение разместило также в Twitter Федеральное агентство воздушного транспорта (FAA) США.

"Несколько американских авиакомпаний столкнулись сегодня утром с компьютерными проблемами. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашей авиакомпанией для получения информации о рейсах и обновлениях", – сказано в заявлении.

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В частности, о технических проблемах заявили в JetBlue, American Airlines и Southwest Airlines.

Аэропорты, в которых задержали рейсы

Аэропорты, в которых задержали рейсы

По состоянию на 18:00 в Федеральном агентстве воздушного транспорта анонсировали возобновление всех рейсов. "Служба вернулась к работе несколько минут назад, и задержки должны быть минимальными", – сообщил представитель FAA Грег Мартин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный в Украине лоукост Wizz Air запустил три новых маршрута в Европу из Киева.

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Место
США
Теги
самолетавиабилеты
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