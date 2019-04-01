В США произошел масштабный авиаколлапс: в чем суть

В США из-за сбоев в компьютерной системе AeroData в понедельник, 1 апреля, были задержаны и перенесены 1798 рейсов.
Об этом сообщает CNN. Соответствующее предупреждение разместило также в Twitter Федеральное агентство воздушного транспорта (FAA) США.
"Несколько американских авиакомпаний столкнулись сегодня утром с компьютерными проблемами. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашей авиакомпанией для получения информации о рейсах и обновлениях", – сказано в заявлении.
В частности, о технических проблемах заявили в JetBlue, American Airlines и Southwest Airlines.
Аэропорты, в которых задержали рейсы
По состоянию на 18:00 в Федеральном агентстве воздушного транспорта анонсировали возобновление всех рейсов. "Служба вернулась к работе несколько минут назад, и задержки должны быть минимальными", – сообщил представитель FAA Грег Мартин.
#Traveler Alert✈️: Several U.S. #airlines are experiencing computer issues this morning. Please contact your airline directly for flight information and updates. The #FAA does not cancel flights. #FlySmart pic.twitter.com/5x4U3f6ogu— The FAA (@FAANews) 1 апреля 2019 г.
UPDATE: The issue has been resolved. Contact individual #airlines for information on specific delays. https://t.co/5irxFMwRu7— The FAA (@FAANews) 1 апреля 2019 г.
Our @SouthwestAir pilots got comfy... we’re not going anywhere pic.twitter.com/XEgcHDt76l— Kato Tomato (@KateOfFive) 1 апреля 2019 г.
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