В США произошел масштабный авиаколлапс: в чем суть

В США из-за сбоев в компьютерной системе AeroData в понедельник, 1 апреля, были задержаны и перенесены 1798 рейсов.

Об этом сообщает CNN. Соответствующее предупреждение разместило также в Twitter Федеральное агентство воздушного транспорта (FAA) США.

"Несколько американских авиакомпаний столкнулись сегодня утром с компьютерными проблемами. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашей авиакомпанией для получения информации о рейсах и обновлениях", – сказано в заявлении.

В частности, о технических проблемах заявили в JetBlue, American Airlines и Southwest Airlines.

Аэропорты, в которых задержали рейсы

По состоянию на 18:00 в Федеральном агентстве воздушного транспорта анонсировали возобновление всех рейсов. "Служба вернулась к работе несколько минут назад, и задержки должны быть минимальными", – сообщил представитель FAA Грег Мартин.

UPDATE: The issue has been resolved. Contact individual #airlines for information on specific delays. https://t.co/5irxFMwRu7 — The FAA (@FAANews) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный в Украине лоукост Wizz Air запустил три новых маршрута в Европу из Киева.

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