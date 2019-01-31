В Украине может появиться ''второй'' "Буковель": что известно

В Славском Львовской области собираются построить новый лыжный курорт.

По задумке, он должен стать вторым "Буковелем". Тут планируют проложить 75 км лыжных трасс, построить велодорожки, гостиничный комплекс. Правда, как рассказали OBOZREVATEL в депутатском корпусе ОТГ Славского, планы обсуждают уже два года, но само строительство пока не начато.

"Все пока еще на этапе выделения земельных участков", – отметил староста Славского Владимир Бега.

Славское skitours.com.ua

Сами депутаты пока окончательного проекта курорта тоже не видели. "Два года об этом говорим, правда, проект нам никто не показывал, хотя мы просили. В последнее время что-то эта тема меньше обсуждается", – сказал нам местный депутат Николай Гребович.

Строить новый туристический комплекс собирается собственник "Галнафтогаз" (сеть заправок ОККО) Виталий Антонов. Но сами гостиницы возведут, скорее всего, за счет других инвесторов, а вот новые подъемники, трассы и систему заснежения возьмет на себя именно эта компания.

Основной курорт будет находиться на горе Черная Репа (село Верхняя Рожанка), а также на горе Тростян. В самом Славском появятся пешеходные и велодорожки от железнодорожного вокзала, новое освещение.

Всего на строительство отводят от 3 до 5 лет. Планируют начать его уже в этом году.

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