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/Новости

В Украине может появиться ''второй'' "Буковель": что известно

4.1тЧитать материал на украинском

В Славском Львовской области собираются построить новый лыжный курорт.

По задумке, он должен стать вторым "Буковелем". Тут планируют проложить 75 км лыжных трасс, построить велодорожки, гостиничный комплекс. Правда, как рассказали OBOZREVATEL в депутатском корпусе ОТГ Славского, планы обсуждают уже два года, но само строительство пока не начато.

"Все пока еще на этапе выделения земельных участков", – отметил староста Славского Владимир Бега.

Славское

Славское

skitours.com.ua

Сами депутаты пока окончательного проекта курорта тоже не видели. "Два года об этом говорим, правда, проект нам никто не показывал, хотя мы просили. В последнее время что-то эта тема меньше обсуждается", – сказал нам местный депутат Николай Гребович.

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Строить новый туристический комплекс собирается собственник "Галнафтогаз" (сеть заправок ОККО) Виталий Антонов. Но сами гостиницы возведут, скорее всего, за счет других инвесторов, а вот новые подъемники, трассы и систему заснежения возьмет на себя именно эта компания.

Основной курорт будет находиться на горе Черная Репа (село Верхняя Рожанка), а также на горе Тростян. В самом Славском появятся пешеходные и велодорожки от железнодорожного вокзала, новое освещение.

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Всего на строительство отводят от 3 до 5 лет. Планируют начать его уже в этом году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в этом новогоднем сезоне в Карпатах многие отели завысили цены. На сайте Booking цена за номер на 6 ночей за двоих в одном из отелей стартовала от 31 тыс грн. В других можно было отыскать ценники в 21 тыс. грн.

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Место
Украина
Теги
Славское горнолыжный куррорт
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