В Швеции снова открыли отель из льда: как он выглядит

Отель Icehotel, который расположен в шведской деревне Юккасъярви и полностью изготовлен из снега и льда, открылся на зимний сезон.

Как пишет Inspired, весь отель сделан из снега и льда, а комнаты и люксы украшены уникальными ледяными скульптурами и резьбой, созданными местными художниками.

Гостиница состоит из двух частей: постоянной Icehotel 365 с обычными теплыми и ледяными комнатами, открытыми круглый год, и ледяных арт-люксов Icehotel 31, которые ежегодно восстанавливаются после таяния.

Номер арт-люкс в отеле insider.com

Арт-люкс в стиле Рапунцель insider.com

Двухместный номер в "теплой" части гостиницы Icehotel . insider.com

В этом сезоне из-за пандемии 12 новых временных арт-люксов проектировали только местные дизайнеры. Кроме люксов и номеров, в гостинице будет работать ресторан, а также ледяной бар, где гости могут выпить из бокалов из льда.

Церемониальный зал . insider.com

Комнаты будут открыты для посетителей до 11 апреля 2021 года. А для гостей, которые не могут путешествовать из-за карантина, создали AR-тур по отелю.

"Мы знаем, что мир наблюдает за нами (гостиницей. – Ред.) Издалека, и мы надеемся, что это полностью шведское творение станет позитивным посланием, приветствием будущим художникам и гостям, пока мы ждем, когда они вернутся к нам в следующем году", – сказал креативный директор Icehotel Лука Ронкорони.

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Люкс "Сауна". insider.com

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте раскопали десятки нетронутых саркофагов, которым более 2500 лет. Эксперты заявили, что это открытие стало одним из крупнейших в своем роде.