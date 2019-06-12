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/Travel

В популярной среди туристов Украины стране нашли опасную бактерию

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Врачи предупредили туристов о бактерии в Таиланде которая может привести к летальному исходу.

"С началом сезона дождей в Таиланде туристам было рекомендовано не ходить босиком по лужам и носить водонепроницаемую обувь в подтопленных местах", - сообщили на сайте Life ru.

Лептоспира

Лептоспира

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

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В Таиланде разбился автобус с туристами: пострадало более 20 человек. Жуткие фото с места ДТП

Виной этому стала бактерия рода лептоспира, переносчиками которой обычно становятся животные — крысы, коровы, козы и овцы. Она легко может попасть в кровь человека через открытые раны при контакте с водой. Признаками заражения этой бактерии может быть мышечные боли до кровавого кашля, а также пожелтевшие зрачки и кожа.

Наводнение в Таиланде

Наводнение в Таиланде

Отметим, что Таиланд стал очень популярным среди украинских туристов после отмены визового режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Индии произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 15 человек, еще шестеро получили травмы. Автобус, в котором домой со свадьбы возвращались жители деревни Рамаварам (соседнего штата Телингана), столкнулся с автомобилем.

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Место
Таиланд
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