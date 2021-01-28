В Одессе не смог приземлиться самолет из Египта. Видео

В Одессе 28 января из-за погодных условий не удалось приземлиться самолету украинской авиакомпании Sky Up, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.

Об этом сообщает одесский паблик в своем Telegram-канале. Отмечается, что самолет сделал более 20 кругов, после чего улетел в Киевский Борисполь (чтобы просмотреть видео доскролльте новость до конца).

Женщина, которая летела этим рейсом сообщила, что борт благополучно приземлился в Бориспольском аэропорту, но пассажиры взволнованы, так как изначально планировалась посадка в Одессе.

"Друзья мои, только что нам сказали, чтобы мы ожидали багаж. Поднимаемся на второй этаж и ждем решения Sky Up о том, как нас дальше будут доставлять в Одессу", – рассказала она.

В аэропорту Одессы не смог сесть самолет

Издание "Думская" сообщает, что самолет авиакомпании SkyUp рейсом из Шарм-эш-Шейха около получаса кружил над аэропортом. Всему виной недавнее усиление ветра.

По данным метеослужбы аэропорта, сейчас температура около 0, порывы западного ветра до 16 метров в секунду, ВПП покрыта слоем снега 5 мм, коэффициент сцепления 0,36 (в нормальных условиях 0,60).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Движение транспорта в городе было затруднено из-за деревьев, которые повалила непогода.