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В Новой Зеландии открыли отель в форме ботинка

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В Новой Зеландии открыли необычный отель в форме ботинка.

Идея создать гостевой дом у семейной пары Стива и Джуди Ричардс родилась за бокалом вина. Сооружение гостиницы заняло у них всего год, сообщает The Sun.

"Мы всегда считали, что если что-то и делать, то только с юмором. По-моему, это отличный способ, чтобы сблизить людей", – рассказала Джуди Ричардс.

tripadvisor.com

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Владельцы утверждают, что место, где расположен отель, идеально подходит для пар.

"Мы называем его "ботинком любви", – добавила Джуди Ричардс.

Гостиница находится в лесной роще, в ней нет телевизора, однако есть камин и красивый внутренний сад с ручьем. Дом можно арендовать за 205 фунтов за ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесские руферы переночевали в самом дорогом номере заброшенного отеля.

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