Курорты Украины могут закрыть на карантин. Отменять ли отпуск и как не заболеть COVID-19

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине под угрозой закрытия оказались местные курорты, в частности в Одесской, Запорожской и Херсонской областях. Инфекционисты отмечают, что пляжи действительно стали местом распространения коронавируса из-за больших толп отдыхающих и несоблюдения социальной дистанции.

В то же время такое решение может в очередной раз больно ударить по туристической сфере. Стоит ли закрывать курорты и как к этому относится местная власть – узнавал OBOZREVATEL.

Отдых отменяется?

О том, что в Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении украинских курортов, если будет фиксироваться значительный рост количества больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Максим Степанов: "Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы – Ред.)", – сказал он в эфире ТСН.

Пока это лишь предупреждение, и вероятность возврата к жесткому карантина не настолько реальна. Однако, в Одессе уже отреагировали на заявление министра.

В комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева сообщила, что город готов усилить карантинные меры, если будет соответствующее решение Кабмина.

"Лично мы не можем запретить туристам к нам ездить, это работа других служб. Если закрывать курорты, это должен быть проведен комплекс работ с привлечением, кроме местных, других государственных и правоохранительных органов", – сказала она.

В Минздраве допустили закрытие украинских курортов через коронавирус

Мальцева отметила, что в самом городе прирост заболеваний коронавирусом небольшой, и эпидситуация в целом стабильна. Хотя, по ее словам, медики не исключают, что небольшой рост может произойти после праздничных выходных из-за значительного наплыва туристов.

"Усиливать карантин или нет, это решение Минздрава, они видят целую картинку. Если там примут решение, мы его выполним. Мы сами в этом заинтересованы, потому что в Одессе уровень заболеваемости небольшой, если говорить в процентном соотношении с количеством населения. Мы хотим, чтобы вируса уже не было, но сказать людям, что мы их не пускаем, это не в наших полномочиях", – объяснила пресс-секретарь.

В Запорожской области указывают на то, что оснований закрывать курорты в регионе по эпидемическим показаниям нет.

"Когда мы расследуем случаи заболевания, мы безусловно расспрашиваем заболевших, посещали они оздоровительную зону, где отдыхали и прочее. Отдельные случаи есть, это не скрывается, но чтобы это было массово, то нет. О соблюдении правил отдыхающими или субъектами хозяйствования с того, что мы видим, то происходят наоборот улучшение", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель директора ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины" Александр Мащак.

В Запорожской области уверяют в соблюдении правил карантина в курортных городах

В Херсонской области также следят за ситуацией в курортных городах и вводят меры, которые нацелены на недопущение ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности в области хотят начать тестировать на коронавирус администраторов и работников пищеблоков всех баз отдыха.

Однако, несмотря на большое количество отдыхающих, там не исключают второй волны заболеваемости.

"Завезен COVID-19 будет, и мы готовимся ко второй волне, она будет достаточно серьезной, не такая, как первая. Сейчас пока ситуация спокойная, это позволяет увеличить количество средств индивидуальной защиты, медикаментов, тест-систем, чтобы мы могли более качественно и оперативно реагировать на новые вызовы", – сказал OBOZREVATEL директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Пляжи становятся рассадником коронавируса

При открытии пляжей в Минздраве просили отдыхающих соблюдать основные правила безопасности – дистанция, а при большом скоплении людей, надевать маску.

Но уже с первых жарких дней украинцы забыли о рекомендациях, и массово хлынули к водоемам. Медики подчеркивают, что коронавирус легко передается при тесных контактах даже в теплое время года.

"Если на каждом квадратном метре по лицу, тогда пляже действительно могут стать рассадниками и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то не думаю, что это опасно", – сказал в эфире телеканала Obozrevatel TV кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской.

Пляжи становятся рассадником коронавируса

Чтобы не привести к вспышке заболеваемости и закрытию пляжей и курортов, украинцам советуют выбирать менее людные места отдыха, где есть больше возможностей держать дистанцию.

С другой стороны, эксперты в туристической сфере отмечают, что на морских курортах сейчас не так много отдыхающих. Наибольшие скопления людей бывают именно на выходных, когда люди на собственном автотранспорте на несколько дней приезжают в ближайшее курортные городки.

"Я была с семьей в Затоке в июне, и не было там много людей, в основном приезжали на выходные. Соблюдать дистанцию на пляже было не сложно, места хватало. Столько было разговоров о том, что в Украине ожидается великолепный сезон, границы закрыты, и все бросятся на Черное и Азовское моря, но ничего подобного. Люди не поехали, и даже если сейчас там в два раза больше людей, чем было в июне, это третья часть от того, что было в прошлом году. Украинцы сейчас стараются не тратить лишнего, многие же потеряли работу", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL главный редактор туристического портала Turprofi Валерия Овсянник.

Туристическая сфера не выдерживает

По словам главы Ассоциации гостеприимства Украины Александра Лиева, карантин, который мы уже пережили, повлечет за собой до 10% банкротств в сфере туризма до конца года. А усиление карантина приведет к увеличению этого процента.

"В этом году мы простояли все полугодие до мая, и это невозможно компенсировать за несколько месяцев. Если сравнивать, то сейчас туристов у нас не больше, чем в прошлом году в этот же период. Но опять же, даже при 100% загрузке гостиниц, пансионатов и т.д., чтобы компенсировать потери от простоя в карантин, эта загрузка должна составлять 200-300%, что невозможно", – объясняет он OBOZREVATEL.

В 2020 году отдыхающие не перекроют убытки туристической сферы

По словам Овсянник, туроператоры сейчас терпят колоссальные убытки, и если ограничения будут продолжаться, половина из них закроется уже в следующем году.

"Как правило, туроператоры зимой зарабатывают немного, все силы бросаются на летний сезон, потому что это их главный заработок. У нас же пол-сезона прошло, и они не только ничего не заработали, а ушли в минус, потому что им надо было выплачивать зарплаты, платить за аренду. Если сейчас не дадут возможности нормально работать, я думаю, что до следующего лета, как минимум, половина туроператоров не доживет. И это я говорю только о турфимах, а турагенты, которые являются посредниками, уже многие позакрывались", – объясняет она.