В метро Лондона почти полсотни "станций-привидений"

На карте лондонского метрополитена обозначили 49 станций, которые закрылись или никогда не открывались. Ее создал Франклин Жаррье, передает The Daily Mail со ссылкой на Транспортное бюро Лондона.

На карте "станции-призраки" обозначено серым цветом, там же указаны даты, когда они были закрыты.

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Станцию Бромптон Роуд закрыли в 1934 году из-за неудачного планирования - она ​​оказалась невостребованной. Ее продали Министерству обороны.

Станцию ​​Сент-Мэри закрыли в 1938 году, потому что она располагалась слишком близко к двум другим станций, а в 1940 году во время Второй мировой войны ее разрушила бомба.

Так же закрыли станцию Даун-стрит. Она располагалась слишком близко к другим станциям, и поезда часто проходили мимо, не останавливаясь, пока 1932 году ее окончательно не закрыли. Во время войны Уинстон Черчилль устроил здесь бункер. Сейчас часть станции занимает магазин одежды.

На закрытой в 1994 году станции Олдвич снимали сериал "Шерлок", фильмы "V значит Вендетта", "Игры патриотов" и другие.

Всего лондонский метрополитен насчитывает 11 ветвей и 270 станций. Он является одним из крупнейших в мире после сеульского, пекинского и шанхайского. Первую линию открыли в 1863 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столице Великобритании Лондоне на станции метро произошел взрыв. В результате пострадали пять человек.