Популярный лоукост закроет рейс в Украину

Венгерская авиационная компания Wizz Air с осени 2018 закрывает рейс из польского города Люблин до Киева. Перелет по этому маршруту прекратится с 24 октября.

Как сообщили на сайте Центра транспортных стратегий, начиная именно с этой даты больше нельзя купить билеты из Люблина до столицы Украины. Отмечается, что представители авиакомпании пока не прокомментировали причины такого решения.

На сайте покупки билетов 24 октября действительно является последним днем в расписании, на который еще можно приобрести билет по этому маршруту.

После этого прилететь из Польши в Киев все еще будет можно, но из других городов.

Как писал OBOZREVATEL, известный лоукостер отменил популярные рейсы до Львова.