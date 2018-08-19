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Популярный лоукост закроет рейс в Украину

4.6тЧитать новость на украинском

Венгерская авиационная компания Wizz Air с осени 2018 закрывает рейс из польского города Люблин до Киева. Перелет по этому маршруту прекратится с 24 октября.

Как сообщили на сайте Центра транспортных стратегий, начиная именно с этой даты больше нельзя купить билеты из Люблина до столицы Украины. Отмечается, что представители авиакомпании пока не прокомментировали причины такого решения.

На сайте покупки билетов 24 октября действительно является последним днем в расписании, на который еще можно приобрести билет по этому маршруту.

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После этого прилететь из Польши в Киев все еще будет можно, но из других городов.

Как писал OBOZREVATEL, известный лоукостер отменил популярные рейсы до Львова.

Место
ПольшаЛюблин
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
без виз дали .понтов наколотили, летайте, платите, теперь поняли, что одни бомжары остались. а у кого были копейки те уже свалили. всё вы отработанный материал.
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Motuz Platon
Motuz Platon
Самое простое объяснение, что просто мало кому нужно из Киева летать в Люблин, в голову не приходит?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Венгрия начинает активные действия?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Иванова Елена, ты туристка хуева, из одного села в другое.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, Загранпаспорт уже сдал? Или у тебя его и не было?:))))
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