В Италии зажгли самую большую новогоднюю елку в мире. Фото

В итальянской коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой елки в мире. Ее высота достигает 750 метров, а ширина – 450.

Как сообщает издание Lanazione, речь идет о световой инсталляции, которая расположена на южном склоне горы Инджио. Для ее создания использовали более чем 2 тысяч неоновых гирлянд.

Инсталяция новогодней елки в Италии скриншот с видео

Отмечается, что впервые контур елки на склоне горы создали в 2000 году. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая в мире. Ежегодно к подножию горы приезжали тысячи туристов, чтобы увидеть это зрелище. Кроме того, толпы туристов заполняли улицы Губбио.

Впрочем, в этом году из пандемии коронавируса церемония открытия состоялась в онлайн-формате. Церемония прошла 7 декабря.

Инсталяция новогодней елки в Италии скриншот с видео

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