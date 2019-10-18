В Италии разбушевался вулкан Этна: захватывающие фото и видео

На острове Сицилия в Италии началось новое извержение самого высокого вулкана Европы Этна.
Опасные признаки заметили местные жители в пятницу, 18 октября, передает ANSA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Возрождение энергии во внутренней магме Этны на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине вулкана", – сказано в сообщении.
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В связи с этим было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter annamaria_84
В Италии проснулся вулкан Этна
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter LionRebel75
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter torbridgehigh
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter torbridgehigh
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter torbridgehigh
В Италии проснулся вулкан Этна
Twitter torbridgehigh
В Италии проснулся вулкан Этна
В Италии проснулся вулкан Этна
В Италии проснулся вулкан Этна
В Италии проснулся вулкан Этна
MbSNewsEnglish
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Этна в очередной раз начала выбрасывать горячий пепел. Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.
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