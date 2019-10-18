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18 октября • обновлено в 18:24
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В Италии разбушевался вулкан Этна: захватывающие фото и видео

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На острове Сицилия в Италии началось новое извержение самого высокого вулкана Европы Этна.

Опасные признаки заметили местные жители в пятницу, 18 октября, передает ANSA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Возрождение энергии во внутренней магме Этны на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине вулкана", – сказано в сообщении.

Новости
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В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В связи с этим было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter annamaria_84

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter LionRebel75

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter torbridgehigh

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter torbridgehigh

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter torbridgehigh

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

Twitter torbridgehigh

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии проснулся вулкан Этна

MbSNewsEnglish

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Этна в очередной раз начала выбрасывать горячий пепел. Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

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Место
Италия
Тег
вулкан
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