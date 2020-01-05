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5 января • обновлено в 12:55
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В Италии авто переехало толпу туристов: много жертв

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В ночь на 5 января на севере Италии автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек. На месте происшествия погибли шесть человек.

Как сообщает DW, также известно, что несколько человек получили травмы и еще один находится в тяжелом состоянии.

В Италии авто переехало толпу туристов

В Италии авто переехало толпу туристов

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Авария произошла около часа ночи в горном селе Лутаго. Как сообщает представитель полиции, вероятно, что погибшие являются гражданами Германии.

Водитель автомобиля выжил. Полиция еще продолжает расследовать детали аварии.

В Италии авто переехало толпу туристов: много жертв

loveworldplus.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в итальянских Альпах неподалеку от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. В результате погибло три человека.

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Автор
Анна Михно
Место
Италия
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