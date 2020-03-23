Украинцы, которые оказались заблокированы в Индонезии из-за пандемии коронавируса, обратились с новой просьбой о помощи.

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О сложившейся ситуации в эфире канала "112 Украина" рассказала Рада Радмилевич, которая находится в Индонезии вместе с соотечественниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нам отменили все вылеты обратные. Мы изолированы, мы не можем здесь оставаться, потому что здесь есть визовые сложности, и мы не можем улететь. Ближайший хаб, который предлагает государство для нас – это Стамбул, который находится фактически на том же расстоянии, что и Киев", – рассказала она.

Украинцы обратились за помощью из Индонезии

В Турцию улететь возможности у туристов нет – Стамбул уже закрыл авиасообщение.

"На текущий момент по информации от Министерства иностранных дел, они ведут переговоры о том, чтобы создать хаб в Дохе, но до Дохи у нас тоже пока нет возможности добраться, потому что авиалинии закрыли сообщение", – объяснила Радмилевич, добавив, что сейчас в страну уже прибыл украинский консул и пытается помочь туристам.

Украинка добавила, что у большинства уже заканчиваются деньги, и начинают распространяться панические настроения, а в Индонезии халатно относятся к соблюдению карантина, потому украинские туристы оказались в группе риска, поскольку могут просто не получить необходимой медпомощи в случае болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа туристов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому. с просьбой создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.

Источник в Офисе президента сообщили OBOZREVATEL, что с 20 марта Индонезия приняла решение о неприменении положения об уплате за оверстей к иностранцам, в том числе к гражданам Украины.

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