В Эстонии произошло ЧП с самолетом с украинцами

В эстонской столице Таллине во вторник, 4 июня, произошло ЧП с пассажирским самолетом, который летел из Киева.
Как передает "Интерфакс-Украина", самолет эстонской авиакомпании Nordica совершил посадку в 18:07. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.
На борту находились 31 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал.
Аэропорт был кратковременно закрыт, полеты возобновились в 18:38.
самолет авиакомпании Nordica
Lennukid lennuväljal
Ранее OBOZREVATEL писал о ЧП с пассажирским самолетом во Львове, летевшим из Турции. Сообщалось, что произошла разгерметизация салона.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.