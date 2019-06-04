В Эстонии произошло ЧП с самолетом с украинцами

В эстонской столице Таллине во вторник, 4 июня, произошло ЧП с пассажирским самолетом, который летел из Киева.

Как передает "Интерфакс-Украина", самолет эстонской авиакомпании Nordica совершил посадку в 18:07. Инцидент произошел из-за разрушения покрышки шасси.

На борту находились 31 пассажир и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Аэропорт был кратковременно закрыт, полеты возобновились в 18:38.

самолет авиакомпании Nordica Lennukid lennuväljal

Ранее OBOZREVATEL писал о ЧП с пассажирским самолетом во Львове, летевшим из Турции. Сообщалось, что произошла разгерметизация салона.

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