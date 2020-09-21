В Египте раскопали десятки нетронутых саркофагов, которым более 2500 лет

В общей сложности 27 саркофагов, захороненных более 2500 лет назад, были обнаружены археологами в древнем египетском некрополе.

Об этом сообщило BBC. Эксперты заявили, что это открытие стало одним из крупнейших в своем роде.

Саркофаги были найдены в недавно открытом колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира.

В начале этого месяца обнаружили 13 гробниц, но, по словам официальных лиц, вскоре нашли еще 14 захоронений.

"Первоначальные исследования показывают, что эти гробницы полностью закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены", – сказано в заявлении министерства древностей Египта.

Там также уточнили, что министр Халед аль-Анани первоначально отложил объявление о находке до тех пор, пока не смог сам посетить это место, где поблагодарил персонал за работу в сложных условиях на глубине 11 метров.

На этом месте продолжаются раскопки, так как эксперты пытаются установить более подробную информацию о происхождении гробниц.

В министерстве пообещали раскрыть "больше секретов" на пресс-конференции в ближайшие дни.

Другие артефакты, обнаруженные вокруг деревянных гробов, также оказались хорошо обработанными и красочно украшенными.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологическая миссия Министерства древностей обнаружила на севере Египта саркофаг с мумией. Останки находятся в очень плохом состоянии, так как им может быть не менее четырех тысяч лет.