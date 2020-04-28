Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране на три месяца.

Об этом сообщает Eg24. Решение было принято с целью минимизировать угрозу безопасности и здоровью граждан.

"Чрезвычайное положение объявляется после рассмотрения точки зрения Кабинета министров на всей территории Египта на три месяца с 01:00 28 апреля", – сказано в сообщении.

В Египте продлили ЧП из-за COVID-19 на три месяца

В ряде районов на севере Синайского полуострова также продлили режим комендантского часа.

Согласно документу, выполнять его поручили не только полиции, но и Вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансирование, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизнь граждан".

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