В Египте продлили ЧП из-за COVID-19 на три месяца

Ирина Кулинич Travel 07:55, 28.04.2020 Обновлено: 08:07, 28.04.2020

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране на три месяца.

Об этом сообщает Eg24. Решение было принято с целью минимизировать угрозу безопасности и здоровью граждан.

"Чрезвычайное положение объявляется после рассмотрения точки зрения Кабинета министров на всей территории Египта на три месяца с 01:00 28 апреля", – сказано в сообщении.

В Египте продлили ЧП из-за COVID-19 на три месяца

В ряде районов на севере Синайского полуострова также продлили режим комендантского часа.

Согласно документу, выполнять его поручили не только полиции, но и Вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансирование, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизнь граждан".

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