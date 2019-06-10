В "Борисполе" застряли сотни пассажиров украинского лоукостера: детали ЧП

В международном аэропорту "Борисполь" более чем на 15 часов задержали рейс PQ 7001 Киев – Хургада авиакомпании SkyUp.

Пассажиры должны были вылететь в Египет ночным рейсом еще в 00:05 10 июня, однако застряли в аэропорту, передает УНН.

Туристам сообщили, что самолет неисправен и его должны заменить, после чего несколько раз переносили вылет. Все это время сотни пассажиров ждали посадки.

Утром пассажирам сообщили, что заменить воздушное судно может аэробус буковинских аэролиний. В аэропорту подтвердили, что есть рейс BQ 7001 на Хургаду от компании Bukovina Airlines, однако отметили, что нет никаких гарантий, что пассажиров SkyUp на него посадят.

"Я не могу вам гарантировать, что пассажиров с рейса SkyUp пересадят на этот самолет", – сказали журналистам на горячей линии аэропорта "Борисполь".

"Время отлета устанавливает не аэропорт, а конкретно авиакомпания. Для уточнения этой информации нужно обращаться в SkyUp", – добавили там.

Аэропорт "Борисполь" pixabay

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский лоукостер SkyUp уже попадал в скандалы с задержкой рейсов. Так, в феврале текущего года несколько недель подряд были проблемы с вылетом самолетов этой компании из аэропорта "Киев" в Египет.

Ранее Государственная авиационная служба Украины предоставила контактные данные авиакомпаний, по которым можно получить информацию от перевозчиков о задержке или отмене рейсов.

Украинцев заранее предупредили, что в период отпусков будут проблемы с вылетами, в связи с чем дали несколько советов и рекомендаций для планирования поездки за границу.

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