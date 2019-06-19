Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Ландшафтный заказник Федотова коса, который находится вблизи популярного украинского курорта Кирилловка, закрыли для въезда автотранспорта.

Об этом сообщил в Facebook директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик. Причиной стали горы мусора, оставленные отдыхающими. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все помнят, сколько сил и труда было затрачено на организацию и проведение Azovgreenfest в Кирилловке, в ходе которого волонтеры, работники Приазовского национального природного парка, жители Кирилловской громады в воскресенье собирали грязь и мусор на территории ланшафтного заказника Федотова коса. Было вывезено около 10 тонн мусора", – написал он.

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Facebook Дмитрия Воловика

Facebook Дмитрия Воловика

По словам Воловика, все усилия свели на нет отдыхающие, которые проигнорировали предупреждения.

"Руководствуясь нормами действующего законодательства и здравого смысла, мной принято решение о закрытии ланшафтного заказника Федотова коса для ее посещения автотранспортом. Попробуем воспитывать уважение к окружающей среде через суровые административные штрафы", – резюмировал он.

Facebook Дмитрия Воловика

Facebook Дмитрия Воловика

Отметим, речь идет о популярном участке курорта за Кирилловкой и населенным пунктом Степок. Кроме того, это единственная дорога на остров Бирючий.

Facebook Дмитрия Воловика

Facebook Дмитрия Воловика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пляже поселка Песчаный (пригород Мариуполя, Донецкая область) обнаружили радиоактивный песок.

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