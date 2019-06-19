ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Travel

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Читать материал на украинском

Ландшафтный заказник Федотова коса, который находится вблизи популярного украинского курорта Кирилловка, закрыли для въезда автотранспорта.

Об этом сообщил в Facebook директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик. Причиной стали горы мусора, оставленные отдыхающими. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все помнят, сколько сил и труда было затрачено на организацию и проведение Azovgreenfest в Кирилловке, в ходе которого волонтеры, работники Приазовского национального природного парка, жители Кирилловской громады в воскресенье собирали грязь и мусор на территории ланшафтного заказника Федотова коса. Было вывезено около 10 тонн мусора", – написал он.

Новости
Украинских туристов предупредили об опасности на популярном курорте
Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

По словам Воловика, все усилия свели на нет отдыхающие, которые проигнорировали предупреждения.

"Руководствуясь нормами действующего законодательства и здравого смысла, мной принято решение о закрытии ланшафтного заказника Федотова коса для ее посещения автотранспортом. Попробуем воспитывать уважение к окружающей среде через суровые административные штрафы", – резюмировал он.

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

Отметим, речь идет о популярном участке курорта за Кирилловкой и населенным пунктом Степок. Кроме того, это единственная дорога на остров Бирючий.

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

Устроили помойку: появились мерзкие фото с популярного курорта Украины

Facebook Дмитрия Воловика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пляже поселка Песчаный (пригород Мариуполя, Донецкая область) обнаружили радиоактивный песок.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
ой а похоже на окупованый крым.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
леня зе, скакуасов мы здесь не дождемся, их Украина не интересует)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel