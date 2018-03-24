"Сначала подумала: "Господи, куда меня занесло?" Как живется украинке в "стране тысячи улыбок"

Наталья Мальована жила и работала в Киеве, не думая об эмиграции. Пока однажды девушке не предложили рабочий контракт в Таиланд. Не имея времени на раздумия, она согласилась и уже пять лет живет в Бангкоке.

Почему в Таиланде проще арендовать жилье, чем в Украине, как даже в старом автобусе найти романтику и какой философии жизни стоит поучиться у тайцев – в ее рассказе "Обозревателю".

История переезда

Никогда в жизни не представляла, что попаду в Таиланд, даже в качестве туриста. На дворе был 2012-й, я жила в Киеве и работала офис-менеджером. В свободное время занималась моделингом. И вот, тайское модельное агентство предлагает мне контракт на три месяца. О предложении я узнала за три дня до вылета.

Первая зарубежная поездка! Времени осознать происходящее не было. Но было сильное желание путешествовать и начать что-то новое. Помню, как вышла из аэропорта, вдохнула влажный воздух, который показался мне не очень приятным, и подумала: "Господи, куда меня занесло?"

К большому удивлению, Бангкок оказался развитым многонациональным мегаполисом, который никогда не спит. Он стремительно развивается, а с ним и все виды бизнеса. Поэтому я быстро погрузилась в работу со съемками каталогов, журналов, показами. Мой тип внешности в Таиланде считают "фэшн", поэтому у меня много работы.

Визовые вопросы

Поскольку времени делать визу в консульстве не было, то я полетела в Бангкок и получила по прилету туристическую визу на четырнадцать дней. Стоила она тогда около $40, хотя сейчас цена другая (около $60). Отмечу, что в аэропорту спрашивают, есть ли обратный билет, адрес проживания и могут, но не всегда, попросить показать достаточно ли наличности на время путешествия.

Те, кто получили все необходимые бумаги от работодателя, с визами проблем не имеют и получают разрешение на трудоустройство. Итак, после двух недель у меня была рабочая виза. После окончания рабочего контракта, я покинула Таиланд, чтобы поработать в других странах, но не смогла его забыть. Решила, что именно там буду жить, и вот уже пять лет живу в Бангкоке.

Культ еды

Первое, что поразило – это огромное количество пищи. Кроме ресторанов и кафе, на каждой улочке коляски с пищей. Здесь могут быть простые сосиски для быстрого перекуса или же целая переносная кухонька, где парят местные кулинарные шедевры. Стоят они часто даже меньше одного доллара.

Некоторые обедают за столиками там же посреди улицы, кто-то берет с собой. Все виды экзотических фруктов продаются уже очищенными и порезанными. Этот город сразу пленил своим недорогим фруктовым раем. Во время первой поездки я никак не могла насладиться ананасами – в Украине они слишком дорогие, а здесь стоят дешево еще и почищены.

Учительница тайского языка рассказала, что у них нет традиционного приветствия: "Привет. Как дела?". Зато при встрече с друзьями они спрашивают: "Ты уже ел?". Это ярко показывает, какой важной частью культуры является пища. Ни одна работа не сделается, если не будет перерыва на обед или перекус.

Сначала меня это очень нервировало, ведь съемка каталога, на которую нужно максимум 4 часа, занимала целый день – команде очень нужно съесть завтрак, обед и ужин, затягивая трапезы на долгий срок. Хотя делают это не нарочно. Мне было нужно время, чтобы понять, что в таком ритме они живут и по-другому не умеют.

В Бангкоке широкий выбор ресторанов со всеми видами кухонь, которые только можно пожелать. Часто владельцы, менеджеры или шеф-повара этих заведений – иностранцы. Владельцем итальянского ресторана может быть итальянец, а ливанского – ливанец.

В супермаркетах есть все, чего душа пожелает. Конечно, импортируемые товары будут стоить дороже, но найти их очень легко. Есть морепродукты: кальмары, креветки, лобстеры, лосось и другая рыба – по доступным ценам, свежие и вкусные. Не по вкусу мне местные овощи, которые даже запаха не имеют.

Молочных продуктов мало, и обычно они все подслащенные. В Таиланде почти все подслащенное, даже майонез или кетчуп для моих украинских вкусовых рецепторов слишком сладкий. А когда на улице или на рынке делают смузи из фруктов, нужно предупредить, если хотите без сахара, потому что они нальют туда сладкого сиропа. Недаром, когда модели приезжают сюда работать, то сразу толстеют.

Местные приправы и соусы для меня слишком экзотические, и, по правде говоря, совсем уж невкусные. Много острого и сладкого вместе. Чили и сахар – здесь нередкая комбинация. Даже фрукты они едят с сахаром и чили. Поэтому я выбрала себе одно-два блюда из тайского меню, которые могу употреблять, а остальные даже не пробовала. Готовлю в основном дома или иду в какое-то заведение, во время беготни по кастингах в городе перекусы делаю только из фруктов.

К сожалению, украинских ресторанов и магазинов с украинскими продуктами нет. Пожалуй, единственная кухня, которая не представлена ​​в этом городе. Хотя слышала, что некоторые украинцы готовят наши блюда на заказ.

Образ жизни

Долго пришлось привыкать к чрезвычайно медленному, вялому и неторопливому темпу жизни и работы. Всем желающим посетить или переехать навсегда в эту необычную страну нужно изучить термин "Сабай Сабай", который является, по моему мнению, частью культуры и менталитета. Этот термин можно перевести как "без проблем и тревог". Думаю, это понятие лучше всего характеризует стиль жизни местных, где никто не нервничает, не торопится, не нагружает себя волнениями, и не убивается из-за "запары". Когда привыкаешь к такому ритму, то трудно снова влиться в нашу европейскую стрессовую среду.

Тайцы пытаются избегать открытых конфликтов и проявлений негативных эмоций. Из-за этого иногда иностранцы считают их неискренними, но это часть их воспитания. Часто они скажут что угодно или то, что вы хотите услышать, чтобы не вызвать конфликта. Они смущаются, когда на них повышают голос. Любая агрессия или отрицательные эмоции с вашей стороны собьют их с толку. Если говорить с ними ласково и с улыбкой, можно сразу решить какую-то проблему.

Жилье

Когда мне надо было искать жилье, то, к своему удивлению, я поняла, как это легко, в отличие от Киева. В Бангкоке один за другим возводятся новые здания с квартирами, поэтому выбора очень много. Как и везде, цена зависит от локации: чем ближе к центру и к главной улице – тем дороже.

Самая дешевая студия, которую мне удалось найти (отмечу, что я искала близко к центру, возле метро, ​​с ремонтом, но небольшую) – 4500 тайских бат, то есть примерно 142 доллара (3900 гривен). Уверена, что можно найти несколько дешевле, если не обращать внимание на локацию.

Счет за воду, электричество и интернет надо оплачивать отдельно. Искать жилье можно через веб-сайты, которых здесь довольно много. Интересно, что агент получает свой процент за услуги от владельца квартиры, а не от квартиросъемщика, как принято в Украине.

Обычно, владелец квартиры попросит депозит за квартиру в размере двух- или трехмесячной арендной платы, и после окончания действия договора должен его вернуть, если в квартире нет никаких повреждений. Однако с этим надо быть осторожным и искать квартиру через надежных агентов, а не через незнакомых людей (слышала немало историй, когда депозиты не возвращали). Хотя у меня не было таких приключений. Но люди – везде люди.

Во всех жилых многоэтажках будет своя команда по управлению зданием, так как все дома здесь – кондоминиумы. Менеджмент-команда следит за чистотой, порядком и исправностью всех систем. Обязательно будет охрана и видеонаблюдение в общественной части здания.

Большинство кондоминиумов имеют парковку, бассейн или спортзал. Ища жилье, нужно обратить внимание, какая цена на электричество и воду именно в этом жилом комплексе, потому что иногда управляющие кондоминиумов могут выставлять свою цену, которая значительно выше той, которую вы платили бы непосредственно электрокомпании города.

Транспорт и вождение

Бангкок – город хаотичный, но со временем в этом хаосе удалось найти магнетизм. Самый удобный и самый дорогой вид общественного транспорта – это метро и скайтрейн (поезд над дорогой). С ними можно избежать пробок и быстро добраться до места назначения.

Цена за проезд зависит от количества станций, которую проедет пассажир. Одна станция на скайтрейн – 15 бат (13 гривен), максимальная цена за проезд – 52 баты (45 гривен). В метро такая же система.

Модельная работа на 60-70% состоит в том, чтобы ездить на большое количество кастингов, которые разбросаны по всем уголкам города, иногда за его пределами. К сожалению, система метро и поездов покрывает незначительную часть Бангкока (пока все в состоянии развития), поэтому на помощь приходят и другие виды транспорта, такие как автобусы, такси и мотобайки.

В городе можно увидеть большие старые красные автобусы MITSUBISHI без стекол на окнах, с деревянным полом, которым лет пятьдесят; они едва передвигаются, оставляя за собой облако выхлопов. Они мои любимые, ведь можно в медленном темпе смотреть на город, наслаждаясь дуновением ветра. Проезд стоит в среднем 8-10 бат (6-8 гривен). В каждом автобусе будет тетенька-кондуктор, которая будет собирать оплату и такого, как: "Передайте за проезд" там не будет.

Один день в неделю – проезд бесплатный. Пока это самый дешевый вид транспорта, который я нашла в Бангкоке. Конечно, есть и новые автобусы с кондиционерами, которые пробирают теплолюбивых европейцев до костей, и заклеенными рекламой окнами, через которые едва видно улицу. Все эти автобусы не имеют графика (иногда можно часами ждать их на остановке), и имеют такие неудобные маршруты, что приходиться брать такси.

Иногда кажется, что их в городе больше, чем обычных автомобилей. Ловить нужно в ньюйорском стиле – выбегать на дорогу и размахивать рукой, и в том же стиле они могут не остановиться.

Все такси имеют счетчик, стартовая цена 35 бат (30 гривен), после добавляется 2 баты (1,70 гривен) за километр или 1,25 баты за метр, если такси в пробках и движется менее 6 км\час. Пробки есть везде и всегда, часто ночью. Когда таксист не хочет включать счетчик и предлагает свою цену, стоит искать другого; вероятно, что позади него вереницей тянуться еще несколько свободных такси, которые согласятся отвести вас по нормальной цене.

Иногда кажется, что водители Таиланда имеют свои особые правила, о которых не расскажут в учебниках, поэтому я сознательно не вожу транспорт здесь. Однако, тем, кого не пугает хаос на дорогах, можно легко получить местные водительские права, сдав теоретическую часть теста. Если ее удачно прошли, дают 30 дней на сдачу практики – и вы водитель. Стоят права около 500 бат (430 гривен).

Добавлю, что автомобиль и мотоцикл требуют двух отдельных водительских прав. Зато, имея хоть одни с собой в кармане, можно пользоваться ими как карточкой ID. Многие иностранцы вместо машины выбирают мопед. Мопедов в Таиланде много, превосходит их количеством разве что Вьетнам. Они, как мушки, витают вокруг машин, нарушая все известные человечеству правила дорожного движения. Когда из-за неосмотрительности водителя мотобайка происходит авария, всегда виноват водитель автомобиля: "Ведь автомобиль вот какой большой, а мопедик маленький".

Из-за такого предвзятого отношения все больше водителей устанавливают видеокамеры в своей машине, чтобы избежать нечестных и долгих разборок.

В Таиланде не принято сигналить. Это считают невежливостью и водители вокруг обычно обижаются, воспринимая это как неуважение к своей персоне.

Кстати, мопеды – также один из видов общественного транспорта. Местные называют их "мотосай". Водители мотосаев одеты в оранжевые жилеты, сзади на спине которых прикреплено удостоверение-разрешение. Они перевозят пассажиров на короткие расстояния, в глубь улиц, куда не доходят автобусы или метро.

Планировка улиц и переулочков в начале была для меня совсем уж странной и напоминала ветви дерева: от главной улицы-ствола отходят меньшие переулки-ветви, а те, в свою очередь, выпускают еще меньшие улочки. Между собой они не связаны и с одной не всегда перейдешь на другую. Поэтому "мотосаи" крайне необходимы и их станции на каждом углу.

Цена зависит от расстояния, начиная от 10 бат и до неба. Стоит заметить, что Бангкок называют азиатской Венецией, ведь по городу разбегаются вены речушек и каналов, сообразительные тайцы также используют их для быстрого передвижения без пробок. Проезд стоит около 15 бат.

Скажу откровенно – это вид передвижения для смельчаков, поскольку суденышко покачивается от волн других лодок, грохот мотора забивает уши, а чтобы покинуть такой челнок, нужно перескакивать с борта на причал-остановку. К тому же, вода слишком грязная и вонючая, поэтому надо избегать ее попадания на тело или одежду.

Трудоустройство

Таиланд развивается бешеными темпами, как и вся Азия, и поначалу скорость возведения новых зданий, открытие новых заведений, развитие и рост компаний меня поражали. Если вы побываете в Бангкоке, и вернетесь сюда, скажем, через два года, то совсем не узнаете город, потому что, скорее всего, возведутся новые небоскребы, торговые центры и многоэтажки.

За десять лет здесь быстро возник средний класс. Город и страна – привлекательное место для инвестиций и развития бизнеса. Технологии здесь очень развиты - даже у ребенка будет смартфон. Поэтому неудивительно, что так много иностранцев приезжают сюда именно на работу в международные и местные компании. Тем более, что иностранцы активнее и дольше задерживаются на рабочем месте, в отличие от тайцев.

“Нашего брата” можно найти, конечно же, в сфере ИТ-технологий. Бангкок уже несколько лет подряд занимает первое место среди самых посещаемых городов мира, перегоняя даже Париж, Лондон, Нью-Йорк, поэтому, как можно догадаться, существует большая потребность в иностранцах-работниках в гостинично-ресторанном бизнесе и подобных туристических сферах. Вполне реально найти работу украинцу, который имеет высшее образование и говорит на английском языке.

Таиланд поощряет иностранцев, носителей английского, которые преподают здесь язык. Однако, существует возможность и для украинцев, получить такую работу, имея диплом о педагогическом образовании, отличное знание английского и желание работать с детьми. Возможно найти работу и в других отраслях, но необходимо оценить свои профессиональные способности и понять, чем вы лучше специалиста-тайца.

Интересно, что правительство Таиланда установило минимальные заработные платы для иностранцев, и они зависят от гражданства. Жители Восточной Европы, а, следовательно, и мы должны получать минимальную плату 35000 бат в месяц (или 30 200 гривен). В такой же пакет входят страны Центральной Америки, России и Южной Африки.

Не волнуйтесь, у нас не самый минимум. Самый низкий – для стран Африки, Камбоджи, Мьянмы, Вьетнама и Лаоса – 25000 бат. Высокий – 50 000 бат – для США, стран Западной Европы, Австралии, Канады и Японии.

Должна сказать, что модельная работа сюда не входит, ведь в этой отрасли сколько заработал – столько и имеешь. Многие выбирают Таиланд для начала собственного бизнеса, ведь здесь небольшие налоги на доходы, да и вообще благоприятные условия для иностранцев с капиталом. Но правительство Таиланда защищает своих граждан, поэтому если вы открываете свою компанию, на одного иностранного работника должно быть четыре тайских.

Медицина

Добавлю в корзину к вещам, которые меня устраивают, еще и медицину. К счастью, мне не приходилось лечить что-то более серьезное, чем грипп или гайморит, но сама организация процесса приема пациентов, коммуникация и т.д. мне по душе.

Как и в Украине, здесь есть частные и государственные больницы. Частные больницы достаточно дорогие – лишь прием у врача будет стоить 1500 бат – 1300 гривен, не считая дальнейшее обследование. Лекарства выдают в больнице, стоимость которых обычно в несколько раз выше, чем в аптеке. Однако не придется отсиживать очереди. Оборудование будет новое, и сам госпиталь с кафе и телевизорами. Любые результаты анализов будут готовы через час, все врачи и персонал владеют английским.

Государственные больницы несколько иные. Медсестры не всегда вас поймут (но пытаются), однако врачи, как правило, владеют английским языком. Лекарства выдадут также в больнице.

За прием и лекарства в государственной больнице также придется заплатить, но сумма будет совсем небольшая. Замечу, что тайцы будут приветливыми и вежливыми везде, несмотря на то, частная это больница или государственная.

В городе много недорогих клиник с несколькими врачами и медсестрами. Это удобный аналог большой больницы, если нужно получить быстро анализы или обследоваться. Как правило, здесь антибиотики выписывают где надо и не надо.

Большинство лекарств можно самому купить в аптеке без рецепта из больницы. Но можно сразу договориться с врачом что вы хотите принимать, а что нет. Также не обязательно лекарства брать из больницы, можно попросить список и самому решить, что покупать и принимать. Можно иметь страховку, которая будет в среднем стоить до 30 000 бат (25 000 грн) в год, но если вы не часто ходите в больницу, то лучше оплачивать каждый поход отдельно - так дешевле.

В Таиланде распространены пластические операции. В этом он конкурирует с Кореей. Бангкок имеет много квалифицированных пластических хирургов. И почти каждый таец делает какие-то изменения в своей внешности.

Очень распространенная процедура - это делать себе нос, а точнее, переносицы, ведь у многих она слишком маленькая, или ее вообще почти нет; и такой уж здесь стандарт красоты - должна быть высокая переносица!

Также здесь, как можно догадаться, делают операции по смене пола. Делают грудь, подбородок, меняют разрез глаз, удаляют жир с лица, чтобы виднелись скулы, и еще много чего, о чем я, возможно, и не слышала.

Также на каждом шагу здесь спа-салоны, клиники для лечения и омоложения кожи, где вам без проблем введут ботокс, вылечат морщины и проблемную кожу. А еще массажные салоны здесь повсюду, часто несколько в ряд. И даже в самом дешевом массажном салоне (5 долларов - час) вам перед процедурой помоют ножки, дадут переодеться в специальную одежду и сделают замечательный массаж.

Один из странных для меня стандартов красоты - это белоснежная кожа. У тайцев белая кожа - это показатель высокого класса. Если кожа смуглая, значит, ты из низшего класса. Поэтому почти все местные кремы и маски с отбеливающим компонентом. Есть много процедур в этих же клиниках, где делают кожу более светлой. Сами тайцы в солнечную погоду ходят с зонтами, чтобы не загореть и не стать смуглее. Местные любят наши белокурые волосы, часто вставляют себе контактные линзы разных цветов чтобы визуально сделать больше глаза, наносят много макияжа.

Менталитет, обычаи и поведение

Уже везде известно, что Таиланд - это страна улыбок. Тайцы довольны тем, где они и как они живут. Кажется, им не нужно много: хорошо поесть, посплетничать, посмеяться. Своим веселым нравом и беззаботностью они напоминают детей.

Мне сначала было непривычно, что взрослые женщины и мужчины ведут себя так весело и непринужденно. Здесь все придерживаются правила: живи, как хочешь, и дай жить другим. Это видно и в политике, где руководители государства не перебарщивают и таким образом имеют довольное населения, и в повседневной жизни, где по одной улице одновременно проходят мужчины в тюрбанах, туристы с минимальным количеством одежды, женщины в хиджабах, пока местные жители отдают дань буддистском монаху.

Здесь наибольшая концентрация людей с нетрадиционной ориентацией, трансвеститов (здесь их называют Лейди-бой, от английского "мальчик-девочка") и трансгендеров (те, кто меняют свой пол с помощью серии пластических операций и гормонов), которые не скрывают свой образ жизни.

В модельной индустрии почти все из этой тройки: визажисты, парикмахеры, фотографы и стилисты. Все они чрезвычайные весельчаки, любят поговорить. Поэтому миф, что модели получают работу через интим, здесь вообще неактуален. Когда я только приехала, то не могла различить Лейди-боя от девушки с рождения.

Многие иностранцы также имеют с этим конфузы, особенно мужчины, которые думают, что имели счастье найти тайскую девушку, а это был, парень. Здесь во всем толерантность. Возможно, это причина в их вероисповедании.

Буддизм - религия, которая учит избегать злых поступков. Сама цель учения буддизма - положить конец человеческим страданиям и помочь людям избежать всего, что порождает эти же страдания.

Мне очень импонирует такое отношение и философия жизни, где, вместо того, чтобы программировать мозг на ограничение "это-черное, это-белое", просто учат творить добро и дают тебе свободу в проявлении себя. Много раз наблюдала негативное отношение славянских знакомых к Лейди-боям.

Часто иностранцы, напичканные с детства всякими запретами, без способности терпеть своеобразие и непохожесть, отказываются дать возможность другим быть такими, какими они хотят быть, даже в чужой стране. Но здесь - живи, как хочешь, и дай другим жить.

У тайцев есть иерархия важнейших ценностей: на первом месте - это Будда, на втором - король и королевская семья. На третьем - уважение. Если вы посягнете на одну из них - вся доброта и радушие тайцев испарится, как и не было.

Буддистские храмы и памятники открыты для туристов и желающих посмотреть, но стоит идти туда с прикрытыми плечами и ногами, с уважением к религии и молящимся. Существовали случаи, когда туристы пренебрежительно вели себя в храмах и платили штрафы.

Один сфотографировался у статуи Будды с голым задом и выставил это в социальную сеть, а когда приехал в аэропорт, подошла полиция и его арестовали. Не знаю, чем эта история закончилась, но вот еще один пример поведения местных - на месте нарушения тайцы не будут на вас кричать или конфликтовать, скорее всего, даже ничего не скажут, но будьте уверены, если вы чем-то их обидели или посягнули на то, что для них святое, то это вам с рук не сойдет.

Следует знать, что в Таиланде действует закон lesemajeste об оскорблении Его Величества, за нарушение которого могут попасть в тюрьму как местные, так и иностранцы. Тайцы любят и уважают королевскую семью.

В прошлом году, когда умер король, каждый ходил в трауре, люди на улицах плакали, любые развлечения или музыка прекратились. Траур был до даты проведения кремации тела короля. На церемонию потратили 90 миллионов долларов. И по сей день его портрет висит в каждом заведении, у многих людей по домам. Тайцы не могут потерять лицо перед кем-то, поэтому им очень трудно признать свою вину, отказаться от своих слов или признаться, что они чего-то не знают. Нужно постоянно помнить это, когда ведете с ними какие-то переговоры.

У тайцев нет комплекса национальной неполноценности, как у украинцев. Они не стесняются того, откуда они, наоборот - наполненные гордостью за свое место рождения. Очень радуются, когда слышат, что тебе нравится Таиланд. Они очень патриотичны, обожают страну, в которой живут, всегда будут поддерживать и болеть друг за друга.

Возможно, это можно объяснить тем, что Таиланд за всю свою историю никогда не был оккупированным или колонизирован, даже во время Второй мировой войны японцы были на их территории по договоренности и согласию. Поэтому их культура, образ жизни, поведение и менталитет не видоизменялись или заимствовались со стороны других культур.

Они очень приветливые и гостеприимные, всегда готовы прийти на помощь. Много раз мне становилось плохо от жары на улице - местные жители сразу бросались помогать, приносили воду и что-то вроде нашего нашатырного спирта, сидели со мной, пока мне не становилось лучше.

Следует заметить, что местные жители - очень сплоченные люди. Каждый район - это отдельная коммуна. Поэтому нужно быть готовыми, что на месте проживания все друг друга знают, здороваются и часто спрашивают: "пай най?", что означает: "куда идешь?".

Воспринимать это нужно с пониманием, ведь они не "суют нос не в свое дело", для них это привычное поведение и они воспринимают вас почти как "своих". Хотя надо смириться, что здесь у тебя всегда будет статус "фарангов", то есть "белого, иностранца", и влиться в их среду полностью, как это можно со временем сделать в странах Америки или Европы, не удастся.

Тайцы живут большими семьями, и когда дети женятся и рожают своих детей, обычно все остаются в одном доме с родителями. Они заботятся о родителях,, выражая заботу и уважение. Тайская семья очень крепка, где каждый друг за друга, кто бы что ни натворил.

Вывод

Таиланд - это страна контрастов. Они ежедневно и везде: на улице, где наряду с перекошенными домиками возведены роскошные огромные дома (здесь нет бедных-богатых районов - все смешано вместе), на дорогах, где полиция на мопедах вместе с нарушителями ездит по тротуарам, на улицах "красных фонарей", которых якобы официально не существует, на дорогах, где на светофоре между шикарных авто будут проходить в жару продавцы с улыбкой, продавая им какие-то перекусы.

Среди этих контрастов жизнь размеренная и очень комфортная, интересная и увлекательная. Я жила во многих странах по два-три месяца, но нигде мне не было так удобно и уютно, спокойно и комфортно, чтобы осесть навсегда, как в Бангкоке.

Все интересные моменты я начала размещать в Instagram и на Youtube. Здесь я увидела много нового и невиданного раньше. Ежедневно в этой стране открываю для себя что-то новое, неизвестное. Чужая культура, иные обычаи не дают мне скучать, а ощущения, что все "приелось", я уже много лет не испытывала.