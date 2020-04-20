Украинцы ломанутся на отдых в мае, несмотря на карантин: отели раскуплены

Несмотря на вероятность продления карантина до мая, много украинцев запланировали отдых на майские праздники в Карпатах.

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Как пишет "КП в Украине", многие частные дома уже забронированы, особенно эконом-варианты жилья. Оставшиеся номера люкс хозяева готовы сдавать по цене от 1000 до 1400 грн в сутки.

Отдых в Карпатах hotels24.ua

"Пока разбрасываем людей по датам, чтобы избежать накладок, когда в один день хотят приехать три разных человека. С 1 по 4 мая у нас уже полностью разобраны бюджетные номера", – рассказали владельцы жилья в селе Карпаты Мукачевского района.

Турагенты отмечают, что в связи с карантином в этом году начнет развиваться внутренний туризм в Украине.

"Думаю, сейчас наши курортные города начнут развиваться. Люди поедут туда. Что же касается ценовой политики, то спрос рождает предложение. Если будут высокие предложения, а спроса не будет, то предложения могут упасть в цене. Все же понимают – в этом году люди не смогут шиковать и разбрасываться деньгами на отдых", – рассказала руководитель одного из турагентств Елена Глазунова.

По ее словам, даже если к началу летнего сезона страна все еще будет на карантине, есть вероятность, что на отдых украинцы будут "просачиваться" всеми возможными способами.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что коронавирус может вспыхнуть в стране с новой силой после майских праздников.