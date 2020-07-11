Украинцы, которые 11 июля собрались улететь в Хорватию, вынуждены задержаться в аэропорту "Борисполь" до вечера, чтобы сделать ПЦР-тесты на коронавирус стоимостью 2100 гривен.

Об этом сообщила авиакомпания Windrose в Facebook. Рейс в Пулу был отложен до 21:00 для выполнения требований властей Хорватии.

"Сразу же после получения информации о решении правительства Хорватии о необходимости обязательного ПЦР-тестирование на COVID-19 для пассажиров, въезжающих в Хорватию, авиакомпания обратилась за соответствующей помощью в посольство Украины в Хорватии.

По факту получения ответа, в котором говорится, что все без исключения пассажиры, включая младенцев и детей, должны пройти тест на ПЦР, авиакомпанией был отложен вылет рейса 7W771", – сказано в заявлении. ⠀⠀

Пассажиры могут пройти ПЦР-тест в лаборатории в МА "Борисполь" в терминале D, которая работает круглосуточно. Результат будет предоставляться в течение 6 часов, а стоимость теста составит 2100 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, Хорватия изменила правила въезда для Украины и потребовала 14-дневной изоляции либо же доказательства в виде отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до прилета.