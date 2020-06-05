Украинцам разрешат отдыхать в Греции: Кулеба назвал условие и сроки

Кирилл Лютый Travel 20:28, 5.06.2020 Обновлено: 21:04, 5.06.2020

Украинцы уже с 1 июня смогут отправиться отдыхать в Грецию при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД после телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Греции Никасом Дендиасом.

Украинцы смогут с июля отдыхать в Греции. Иллюстрация
ejin.ru

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Также представитель Афин пригласил Кулебу посетить страну с рабочим визитом и заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Греции Никас Дендиас
mfa.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, Турция также намерена постепенно возобновить авиасообщение с 40 странами. Есть предварительные договоренности в том числе и с Украиной.

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