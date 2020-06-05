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5 июня • обновлено в 21:17
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Украинцам разрешат отдыхать в Греции: Кулеба назвал условие и сроки

1.8т
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Украинцы уже с 1 июня смогут отправиться отдыхать в Грецию при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД после телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Греции Никасом Дендиасом.

Украинцы смогут с июля отдыхать в Греции. Иллюстрация

Украинцы смогут с июля отдыхать в Греции. Иллюстрация

ejin.ru

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Также представитель Афин пригласил Кулебу посетить страну с рабочим визитом и заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Греции Никас Дендиас

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Греции Никас Дендиас

mfa.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, Турция также намерена постепенно возобновить авиасообщение с 40 странами. Есть предварительные договоренности в том числе и с Украиной.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Авиаперелеты
Место
Греция
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