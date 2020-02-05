Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:35
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Украинцам продлили сроки пребывания без виз в двух странах

6.7т
Читать материал на украинском

Украина утвердила два протокола с правительствами Монголии и Аргентины о продлении срока безвизового пребывания в странах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", – написал Гончарук.

Иллюстрация. безвизовые

Иллюстрация. безвизовые

антикор

Напомним, ранее Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже через год украинцам придется путешествовать в страны Европейского Союза по новым правилам. Подробнее – в материале.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
7
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Отныне украинцы смогут путешествовать" - драить панские толчки теперь называется - путешествовать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Карта Путешествий

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги