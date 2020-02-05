Украинцам продлили сроки пребывания без виз в двух странах

Украина утвердила два протокола с правительствами Монголии и Аргентины о продлении срока безвизового пребывания в странах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз.

"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", – написал Гончарук.

Иллюстрация. безвизовые антикор

Напомним, ранее Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже через год украинцам придется путешествовать в страны Европейского Союза по новым правилам. Подробнее – в материале.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!