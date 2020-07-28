Болгария изменила правила въезда для украинцев: как будет теперь

Болгария, которая ранее разрешила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.

Теперь пускать в страну будут при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. Об этом сообщается на сайте болгарского Минздрава.

Отмечается, что с 28 июля разрешение на посещение Болгарии по таким правилам получили граждане Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Украинцев на этих же основаниях в страну будут пускать с 30 июля. В общем подчеркивается, что с отрицательным ПЦР-тестом в Болгарию могут прибыть иностранные граждане, путешествующие по значительным причинам из других третьих стран.

"Основными причинами в приказе Министра здравоохранения являются: активность сезонных сельскохозяйственных рабочих и рабочих в сфере туризма; въезд лиц, путешествующих в учебных целях; въезд путешественников по гуманитарным причинам и представителей торгово-экономической и инвестиционной деятельности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен минимум еще на две недели продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран.