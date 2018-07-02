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Украинские туристы опять не улетели на отдых: список отмененных и задержанных рейсов

1.3тЧитать новость на украинском

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) опять возникли проблемы из-за задержки и отмены рейсов, которые числятся за авиакомпанией Bravo Airways.

В частности, по состоянию на 11:00 2 июля было известно об отмене рейсов: BAY301A в Эрбиль (Ирак), BAY4405 в Анталию (Турция), BAY4423 в Даламан (Турция).

При этом на официальном сайте аэропорта сообщается о задержке рейсов в Анталию и Батуми (Грузия).

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В то же время пресс-служба аэропорта "Борисполь" подтверждает отмену только одного рейса YB 5417 - в Измир (Турция).

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Согласно информации на табло (данные на 11:35), задерживаются пять рейсов - Мальорка, Анталия, Каир, Пекин и Бодрум. Время задержки составляет от одного до 10 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Bravo Airways попала в скандал из-за того, что тысячи украинских туристов "застряли" на несколько дней в аэропортах.

Позже в Bravo Airways официально заявили, что пассажиры стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.

Ранее стало известно, что в аэропорту грузинского Батуми застряли 48 туристов из Николаева, которые должны были вернуться самолетом "Браво" в Украину в субботу, 30 июня.

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