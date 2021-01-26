Украинец спросил, как "красть" еду в отеле Египта, и спровоцировал спор в сети

Украинец в сети поинтересовался, кто сколько набирает домой фиников, оливок перед отъездом из отеля в Египте и как на это реагирует персонал отеля. Пост спровоцировал бурную реакцию: мнения разделились.

Публикация появилась в группе "Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии" в Facebook. Большинство пользователей неприятно удивил подобный вопрос.

"Расскажите, кто сколько в последние дни набирает домой оливок, фиников и т.д. из ресторана и как реагирует на это персонал отеля", – говорится в сообщении.

Украинец спросил, как "красть" еду в отеле Египта Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Люди стали активно комментировать пост, заявляя, что такое поведение на курорте в чужой стране точно нельзя назвать нормальным. И если одни вполне серьезно ответили на поставленный вопрос, то другие написали, что даже спрашивать об этом – стыдно. Вот, что пишут люди:

"Сколько езжу в Египет – даже мыслей таких не возникало, вы что голодны", "Хорошее чувство юмора у автора", "Провакационный вопрос! Персонал все видит! И пресекает всплески рукоблудства", "Это шутка или это действительно то, ради чего приезжают туристы? Это плохое поведение", "Жлобство процветает!".

Люди заявили, что такое поведение на курорте в чужой стране не нормально Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Некоторые написали, что даже спрашивать об этом – стыдно Facebook Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии

Отметим, что на данный момент пост удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как ее ограбили на отдыхе в Египте. Это произошло во время экскурсии на пирамиды Гизы.