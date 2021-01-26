Украинец спросил, как "красть" еду в отеле Египта, и спровоцировал спор в сети

Украинец в сети поинтересовался, кто сколько набирает домой фиников, оливок перед отъездом из отеля в Египте и как на это реагирует персонал отеля. Пост спровоцировал бурную реакцию: мнения разделились.

Публикация появилась в группе "Египет.Отдых в Египте.Отели.Экскурсии" в Facebook. Большинство пользователей неприятно удивил подобный вопрос.

"Расскажите, кто сколько в последние дни набирает домой оливок, фиников и т.д. из ресторана и как реагирует на это персонал отеля", – говорится в сообщении.

Люди стали активно комментировать пост, заявляя, что такое поведение на курорте в чужой стране точно нельзя назвать нормальным. И если одни вполне серьезно ответили на поставленный вопрос, то другие написали, что даже спрашивать об этом – стыдно. Вот, что пишут люди:

"Сколько езжу в Египет – даже мыслей таких не возникало, вы что голодны", "Хорошее чувство юмора у автора", "Провакационный вопрос! Персонал все видит! И пресекает всплески рукоблудства", "Это шутка или это действительно то, ради чего приезжают туристы? Это плохое поведение", "Жлобство процветает!".

Отметим, что на данный момент пост удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как ее ограбили на отдыхе в Египте. Это произошло во время экскурсии на пирамиды Гизы.