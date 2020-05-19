Министерство инфраструктуры Украины проводит консультации с рядом стран Евросоюза о возобновлении авиасообщения между странами.

С Грузией договоренность уже достигнута – авиасообщение с этой страной будет возобновлено с 1 июля. Об этом в эфире ObozTV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Международные авиаперевозки у нас запланированы на третьем этапе возобновления работы транспорта. По каждой отдельной стране мы отрабатываем решения с учетом того, когда они готовы открывать, чтобы у нас были зеркальные меры безопасности по работе с пассажирами, которые вылетают и прилетают", – пояснил чиновник.

Он сообщил, что с несколькими странами договоренности практически достигнуты. "Финальные даты должны согласовать".

В то же время министр отказался называть конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, уточнив лишь, что речь о странах Евросоюза. "Сначала мы должны получить официальное подтверждение", – заметил он.

Украина возобновляет авиасообщение с Европой: министр озвучил планы

Как писал OBOZREVATEL, 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление международного авиасообщения прогнозируется в июне. "Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми странами, куда лететь. Необходимо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", – уточнил премьер.