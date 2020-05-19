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19 мая • обновлено в 20:35
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Криклий назвал первую страну, с которой Украина возобновит авиасообщение

  • Украина ведет консультации с рядом стран ЕС о возобновлении авиасообщения

  • С каждой страной разрабатываются зеркальные карантинные меры

  • С Грузией авиасообщение восстановят 1 июля

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Министерство инфраструктуры Украины проводит консультации с рядом стран Евросоюза о возобновлении авиасообщения между странами.

С Грузией договоренность уже достигнута – авиасообщение с этой страной будет возобновлено с 1 июля. Об этом в эфире ObozTV рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Международные авиаперевозки у нас запланированы на третьем этапе возобновления работы транспорта. По каждой отдельной стране мы отрабатываем решения с учетом того, когда они готовы открывать, чтобы у нас были зеркальные меры безопасности по работе с пассажирами, которые вылетают и прилетают", – пояснил чиновник.

Он сообщил, что с несколькими странами договоренности практически достигнуты. "Финальные даты должны согласовать".

В то же время министр отказался называть конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, уточнив лишь, что речь о странах Евросоюза. "Сначала мы должны получить официальное подтверждение", – заметил он.

Украина возобновляет авиасообщение с Европой: министр озвучил планы

Украина возобновляет авиасообщение с Европой: министр озвучил планы

Как писал OBOZREVATEL, 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возобновление международного авиасообщения прогнозируется в июне. "Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми странами, куда лететь. Необходимо понимать, какие страны также возобновят авиасообщение", – уточнил премьер.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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