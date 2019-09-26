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27 сентября • обновлено в 19:45
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Украина получила безвиз с еще одной страной

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Украина подписала соглашение с Эквадором, согласно которому украинцы смогут посещать эту страну без виз.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Подписано! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет безвиз. Продолжаем открывать двери для наших граждан", – написал он.

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Безвиз для Украины

Безвиз для Украины

"ЗН"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.

Также стало известно, что правительство Эстонии решило отменить свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

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Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.

Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
А смысл?В Эквадоре толчки сами моют.И клубнику собирают сами.
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70rus xxx
70rus xxx
Pyankovsky Alexey, только что.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
70rus xxx, скакуны будут делать это дешевле)
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