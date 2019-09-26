Украина получила безвиз с еще одной страной

Украина подписала соглашение с Эквадором, согласно которому украинцы смогут посещать эту страну без виз.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Подписано! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет безвиз. Продолжаем открывать двери для наших граждан", – написал он.

Безвиз для Украины "ЗН"

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.

Также стало известно, что правительство Эстонии решило отменить свое решение 2010 года, которое позволяло гражданам Украины не платить государственную пошлину за долгосрочные визы.

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