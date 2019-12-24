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24 декабря • обновлено в 13:24
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/ Travel

Украина получила безвиз еще с двумя странами

1.6т
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Кабинет Министров Украины утвердил соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимном отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", – написал Гончарук.

Украина получила безвизовых с Колумбией и Эквадором

Украина получила безвизовых с Колумбией и Эквадором

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Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвизовых Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Украина подписала соглашение с Маршалловыми Островами об упрощении визового режима.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Трепещи, колумбийская мaфия, xoxлы идут !
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Колорад Ваня, ага, весь парашок на халяву перенюхают.
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