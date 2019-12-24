Украина получила безвиз еще с двумя странами

Кабинет Министров Украины утвердил соглашения с правительствами Колумбии и Эквадора о взаимном отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней", – написал Гончарук.

Украина получила безвизовых с Колумбией и Эквадором Антикор

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвизовых Украины.

Как писал OBOZREVATEL, Украина подписала соглашение с Маршалловыми Островами об упрощении визового режима.

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