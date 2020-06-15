Украина принимает иностранцев, но с ограничениями

Пока для украинцев открыты четыре страны

В понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.

Судя по данным онлайн-табло международного аэропорта "Борисполль" 15 июня он намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Украина открыла международное авиасообщение: какие ограничения действуют

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит полеты в Кишинев (Молдова), в Остенде (Бельгия), в Амстердам (Нидерланды) и Вильнюс (Литва).

Авиакомпании Belavia и Etihad отправят самолеты в Беларусь.

Авиакомпания Air India полетит в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай (ОАЭ), Israir - в Тель-Авив (Израиль).

Самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines отправятся в Амстердам (Нидерланды).

Также 15 июня ожидается прибытие 3 рейсов из Амстердама, 3 рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива, 2 из Днипра и Одессы.

Украина открыла международное авиасообщение: какие ограничения действуют

Куда можно лететь

Согласно последней информации министерства инфраструктуры Украины, принимают украинцев без ограничений на границе и без тестирования Албания и США. Без ограничений, но с обязательным тестированием – Турция. По прибытию в Великобританию придется провести 14 дней на карантине.

С 27 июня откроется для наших граждан Тунис при условии тестирования в аэропорту.

Также с 1 июля станет возможным посещение Греции и Грузии. Пока закрытые Черногория и Кипр раз в неделю пересматривают данные из Украины для принятия решения.

Кто прилетит к нам

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" запланировано 15 регулярных рейсов в сутки со дня открытия международного авиасообщения 15 июня.

Названы 5 стран, с которыми Украина может восстановить авиасообщение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram