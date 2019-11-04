Ученые нашли самое безжизненное место на Земле: фото

Вулканическая долина Даллол в Эфиопии признана самым безжизненным местом на Земле. Ученые из университета Париж-Сюд доказали невозможность существования там каких-либо бактерий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology&Evolution, передает Лента.ru. Отмечается, что наличие воды на поверхности планеты, как правило, используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости.

В ходе исследования выяснилось, что даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды. По мнению ученых, причина заключается в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

При этом специалисты обнаружили жизнь неподалеку от долины — это преимущественно одноклеточные археи.

Вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол вошла в список самых жарких мест в мире. Считается, что она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Помимо этого, в рейтинге оказался ливийский город Эль-Азизия, где в летние месяцы температура поднимается до 48 градусов Цельсия, суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков, а также Долина Смерти в Калифорнии, США, где была зарегистрирована самая высокая температура воздуха.

Даллол report.az

Даллол report.az

Даллол report.az

Даллол report.az

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из канадской компании Hyperstealth изобрели камуфляжный материал под названием Quantum Stealth, при помощи которого смогли создать "щит невидимости".

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