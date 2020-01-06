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6 января • обновлено в 05:39
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У всех на глазах: российские туристы опозорились сексом на пляже

1.8т
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Российские туристы попали в полицию за то, что на пляже на тайском курорте Паттайя занялись сексом на глазах у других людей.

Как передает "Лента", 19-летняя девушка и 26-летний парень отмечали Новый год в одном из баров, после чего отправились к морю и занялись там сексом.

Другие отдыхающие делали паре замечания, но молодые люди их игнорировали. В результате очевидцы сняли россиян на видео и пожаловались в полицию.

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Спустя несколько часов в отель к паре нагрянули копы и оштрафовали туристов на пять тысяч батов (более 10 тысяч рублей). Также они попросили прощения у горожан за оскорбление и нанесенный ущерб репутации города, записав видеообращение.

Паттайя, иллюстрация

Паттайя, иллюстрация

thailandsam

Как писал OBOZREVATEL, в сети высмеяли российских туристов, которые по-хамски отдыхали на одном из курортов Кипра.

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Автор
Кирилл Лютый
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