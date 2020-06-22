Турция может закрыть курорты для украинцев, – врач

Если в Украине будет наблюдаться высокая динамика заболеваемости коронавирусом, Турция может закрыть страну для украинских туристов.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской. "Я не думаю, что, если у нас будет такая динамика заболеваемости, как сейчас, то Турция примет украинских туристов. Хотя, будем надеяться, что через неделю-две она изменится", – заметил он.

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Медик также пояснил, какие опасности с точки зрения заражения представляет авиаперелет и пребывание в аэропорту. "Пребывание в самолете, контакт в очередях в аэропорту, столпотворение являются определенными опасными факторами", – сказал он.

В частности, по словам врача, даже индивидуальная вентиляция, которую организуют авиакомпании, не является стопроцентной гарантией.

"Вирус может передаться из вентилятора. Но вы дышите и контактируете не только с тем воздухом, который на вас попадает из вентилятора. Вы контактируете с сиденьем, с вашим соседом по самолету, со стюардессой. Так что вряд ли тут может быть какая-то индивидуальная защита", – сказал он.

"Должны быть какие-то герметические кабинки для того, чтоб мы гарантировали, что к вам попадает только профильтрованный воздух", – добавил врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине связан с ослаблением карантина. Турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что Турция с 1 июля готова принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на COVID-19.

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